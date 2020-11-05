В США начались первые протесты: На улицы Вашингтона вышли сторонники Байдена

В Вашингтоне сторонники Джо Байдена вышли на протест после президентских выборов, несмотря на то что штаб их кандидата объявил о победе. Протестующие размахивают плакатами и флагами, акция пока проходит мирно.

Подсчёт голосов избирателей в США всё ещё продолжается, однако в штабе Байдена уже с уверенностью заявляют о его победе. Между тем Дональд Трамп в Twitter назвал подозрительным, что его лидерство в штатах, находящихся под контролем демократов, неожиданно сменилось поражением.

Напомним, что большинство вопросов вызывают бюллетени, присланные избирателями по почте. Именно они дали Байдену необходимые голоса для победы в ключевых штатах. Подобный метод голосования происходит в США впервые. Он внедрён в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.