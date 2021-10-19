|
В США начали расследование против администрации Байдена после провала в Афганистане
19 октября 2021, 01:15 • 49 • Политика
Госдеп расследует действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана, пишет Politico. В частности, речь идёт о провальной эвакуации из Кабула.
В США начали расследование против администрации президента Джо Байдена в связи с провальным выводом американских войск из Афганистана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Речь идёт о падении поддерживаемых США властей Афганистана и захвате страны талибами* в течение всего нескольких недель, а также поспешной эвакуации гражданского персонала, которая привела к ужасным трагедиям. Брошенные в стране люди буквально цеплялись за улетающие самолёты США, лишь бы не оставаться с боевиками. Произошедшее стало национальным позором для американцев.
- пишет Politico.
Отмечается, что рассмотрению будут подлежать программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана и расселение беженцев. Кроме того, Госдеп расследует эвакуацию сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2021, 18:55
|
16 октября 2021, 12:35
|
16 октября 2021, 16:05
|
16 октября 2021, 20:10
|
17 октября 2021, 18:55
|
13 октября 2021, 00:35
|
18 октября 2021, 00:10