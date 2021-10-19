В США начали расследование против администрации Байдена после провала в Афганистане

Госдеп расследует действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана, пишет Politico. В частности, речь идёт о провальной эвакуации из Кабула.

В США начали расследование против администрации президента Джо Байдена в связи с провальным выводом американских войск из Афганистана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Речь идёт о падении поддерживаемых США властей Афганистана и захвате страны талибами* в течение всего нескольких недель, а также поспешной эвакуации гражданского персонала, которая привела к ужасным трагедиям. Брошенные в стране люди буквально цеплялись за улетающие самолёты США, лишь бы не оставаться с боевиками. Произошедшее стало национальным позором для американцев.

Генеральный инспектор Государственного департамента США начинает расследование в отношении ряда действий администрации американского лидера Джо Байдена в дипломатической сфере при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана,

- пишет Politico.

Отмечается, что рассмотрению будут подлежать программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана и расселение беженцев. Кроме того, Госдеп расследует эвакуацию сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.