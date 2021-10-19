Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Главная / Политика

В США начали расследование против администрации Байдена после провала в Афганистане

19 октября 2021, 01:15  •  49 • Политика
Госдеп расследует действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана, пишет Politico. В частности, речь идёт о провальной эвакуации из Кабула.
В США начали расследование против администрации президента Джо Байдена в связи с провальным выводом американских войск из Афганистана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Речь идёт о падении поддерживаемых США властей Афганистана и захвате страны талибами* в течение всего нескольких недель, а также поспешной эвакуации гражданского персонала, которая привела к ужасным трагедиям. Брошенные в стране люди буквально цеплялись за улетающие самолёты США, лишь бы не оставаться с боевиками. Произошедшее стало национальным позором для американцев.
Генеральный инспектор Государственного департамента США начинает расследование в отношении ряда действий администрации американского лидера Джо Байдена в дипломатической сфере при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана,
- пишет Politico.
Отмечается, что рассмотрению будут подлежать программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана и расселение беженцев. Кроме того, Госдеп расследует эвакуацию сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 22:55
"Единственный оставшийся выход для Украины": Политолог назвал спасительный импорт Незалежной
18 октября 2021, 23:30
Вековая смута: пяти странам Европы угрожает распад
18 октября 2021, 22:55
Польша увидела сигнал в решении России о своей миссии в НАТО
18 октября 2021, 23:30
"Две Бабы Яги": эксперт оценил участие Украины и Польши в сертификации "Северного потока-2"
18 октября 2021, 22:55
На что живут соратники Навального: Солистка "АлоэВера" раскрыла секреты Яшина
18 октября 2021, 23:30
Зеленский одним решением оставит Украину без помощи МВФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.