В США началась война штатов

Автор:

Сергей Латышев

В США происходят поистине драматические события – чреватый Гражданской войной острый конституционный кризис из-за украденных демократами выборов. Техас, с которым, как все хорошо знают в Америке и не только, лучше не связываться (Don't Mess with Texas), подал в лице своего генерального прокурора Кена Пакстона непосредственно в Верховный суд США иск против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина – штатов, где махинации при подсчёте голосов носили особенно вопиющий характер.

В чём обвиняет демократов Техас?

В иске говорится, что вышеуказанные штаты нарушили пункт Конституции США о выборщиках. Потому что они внесли изменения в правила и процедуры голосования через суды или исполнительные органы, но не через законодательные собрания штатов, как того требовал закон. Помимо этого, в разных округах штатов были различия в правилах и процедурах голосования, дискриминационные по отношению к республиканцам, что нарушает пункт конституции о "равной защите". Ну и, наконец, в этих штатах произошли "нарушения порядка голосования" в результате вышеизложенного.

Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом, они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года,

– сделал вывод Пакстон.

Власти данных штатов, подчеркнул генеральный прокурор Техаса, который стоит на "трёх китах" – нефти, оружии и Боге – и где превыше всего ценят свободу, "подорвали веру" в честность выборов, поставили под сомнение итоги голосования, нарушили Конституцию США и свои собственные конституции.

"Штаты-ответчики наводнили своих граждан десятками миллионов заявлений о голосовании и бюллетеней в отступление от установленных законом мер контроля в отношении того, как они законно принимаются, оцениваются и подсчитываются. Благие намерения или нет, но эти неконституционные акты имели одинаковый эффект – они сделали выборы 2020 года менее безопасными в штатах-ответчиках. Эти изменения, – отмечается в документе, – несовместимы с соответствующими законами штатов и внесены лицами, не являющимися законодателями, без какого-либо согласия законодательных собраний штатов. Таким образом, действия этих должностных лиц прямо противоречат конституции".

Чего требует Техас от Верховного суда?

Перечислив явные, абсолютно очевидные конституционные нарушения, Техас потребовал от Верховного суда разрешить законодателям этих штатов назначить своих электоров, чтобы избрать истинного победителя выборов, то есть президента Трампа. "Штат одинокой звезды", являющийся единственным государством, вошедшим в США на правах штата, и единственным имеющим теоретически право выхода из союза, также объяснил, с какой стати его волнуют действия властей четырёх других штатов: "Этими незаконными действиями штаты-ответчики не только испортили честность голосования своих граждан, но и своими действиями унизили голоса граждан в штате-истце и других штатах, которые остались верными конституции".

Техас напрямую обратился в Верховный суд, поскольку статья III Конституции США предусматривает, что это суд первой инстанции по вопросам, находящимся под его юрисдикцией, – например, по спорам между двумя или более штатами. Высшая судебная инстанция США обязана рассмотреть это дело, поскольку оно имеет важнейшее значение для страны. Тем более что имеется прецедент. В 2000 году в деле "Буш против Гора", когда во Флориде пересчитывали голоса, Верховный суд постановил, что было нарушено положение о равной защите 14-й поправки, когда один округ штата обрабатывал бюллетени иначе, чем остальные, а избиратели имеют конституционное право на равное отношение к своим бюллетеням в любом округе. Тогда такое случилось в одном округе, а теперь – во многих в разных частях страны. Имеется и более ранний прецедент. Как говорилось в решении Верховного суда от 1892 года по делу "Макферсон против Блэкера", "независимо от того, какие положения могут быть приняты законом или конституцией штата для избрания выборщиков народом, нет никаких сомнений в праве законодательных органов взять на себя власть в любое время…".

Всё это практически означает, что, если иск Техаса будет поддержан, четыре законодательных органа штатов-ответчиков смогут самостоятельно избирать своих собственных выборщиков, как того требует Конституция США, если волю народа на всеобщем голосовании установить невозможно по причине незаконности избирательной процедуры или многочисленных нарушений. При этом даже простое обнуление голосов выборщиков в этих четырех штатах приводит к победе Трампа, только по чуть более длинной процедуре.

Группа поддержки растёт

И если до сегодняшнего дня теоретически существовал шанс, что под мощнейшим давлением "Глубинного государства" судьи Верховного суда, несмотря на имеющееся в нём консервативное большинство, "прогнутся" и откажутся рассматривать иск Техаса, то теперь он практически исчез. Потому что Техас уже поддержали другие штаты – Арканзас, Алабама, Луизиана, Миссури. На данный момент их, не считая Техаса, уже 17.

Честность выборов имеет ключевое значение для нашей республики. И я буду защищать её везде. Как и в других случаях, я помогу возглавить усилия в поддержку иска Техаса, поданного сегодня в Верховный суд. Миссури сражается,

– написал в Twitter генеральный прокурор штата Эрик Шмит.

После рассмотрения ходатайства, поданного Техасом в Верховный суд США, я приняла решение поддержать ходатайство всеми юридически приемлемыми способами. Честность наших выборов имеет решающее значение для нашей нации, и её необходимо поддержать,

– говорится в официальном заявлении генерального прокурора Арканзаса Лесли Рутледж.

Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри также поддержал Техас, заявив, что его штат "глубоко обеспокоен" порядком проведения выборов в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Его коллега в Алабаме Стив Маршалл тоже высказался в поддержку Техаса, особо указав, что "неконституционные действия и мошенничество при голосовании в других штатах не только затрагивают граждан этих штатов – они затрагивают граждан всех штатов". Маршалл выразил надежду, что Верховный суд быстро рассмотрит иск Техаса.

Трамп не собирается покидать Белый дом

Между тем существует множество признаков, что Трамп останется президентом. Половина населения США, в том числе немало честных демократов, считает, согласно опросам, выборы крадеными. Байдена признают "избранным президентом" лишь 25 из 249 республиканцев в конгрессе США.

Верховный суд штата Аризона, где выборы тоже грубо сфальсифицированы демократами, принял иск республиканцев о признании официальных результатов недействительными. В этом и ещё нескольких штатах перед законодателями выступили в ходе общественных слушаний адвокаты Трампа, эксперты и многочисленные свидетели вопиющих подлогов и нарушений, перевернувших итоги выборов. Пентагон, руководство которого Трамп недавно заменил, особенно военная разведка, фактически бойкотирует, согласно CNN, "переходную команду" Байдена.

В Госдепе у неё тоже проблемы – его глава Майк Помпео намерен передать власть "второй администрации Трампа". ФБР и Минюст выжидают, чем закончится борьба за власть. После победы Трампа там будут большие чистки. Не избежит этого, конечно, и ЦРУ, принимавшее активное участие в фальсификации выборов в пользу Байдена.

Выступая несколько дней назад на массовом митинге в Джорджии, президент Трамп продолжал излучать уверенность в конечной победе:

Мы не проиграем, вам предстоит увидеть это. Мы не можем допустить, чтобы такое случилось снова.

Обращаясь к присутствовавшим на митинге журналистам из "фейковых новостей", президент США предупредил их:

Через несколько недель вы не будете такими счастливыми.

А вот одна из самых последних новостей: инаугурационный комитет конгресса США не принял резолюции о признании Байдена избранным президентом, что не позволяет начать подготовку процедуры его вступления в должность президента 20 января 2021 года. Как говорится, приехали. А впереди ещё, если воспользоваться словами Трампа, отнюдь не выложившего пока на стол все свои козыри, "много важных событий". Они ещё, собственно, только начинаются.