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В США началась "битва вакцин": Лоббируемый Трампом препарат постигла судьба "Северного потока - 2"
14 апреля 2021, 06:35 • 46 • В мире
В США началась настоящая "битва вакцин". Лоббируемый бывшим президентом США Дональдом Трампом препарат постигла судьба "Северного потока - 2": его применение было приостановлено по политическим причинам.
Дональд Трамп обрушился с критикой на американские лекарственные регуляторы FDA и CDC, которые распорядились приостановить использование вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson.
Официальным поводом стал побочный эффект от вакцинации - образование тромбов. Однако Трамп подчёркивает, что случаи образования тромбов крайне редки, а настоящая причина - политическая. Либо речь идёт о нечестной конкуренции.
- говорится в заявлении.
Трамп также отметил, что регуляторы не спешили одобрить вакцину Pfizer в 2020 году, чтобы лишить его политических очков на президентских выборах.
Примечательно, что выдвинутые экс-президентом претензии аналогичны американским санкциям, направленным против газопровода "Северный поток - 2", которые вводились при Трампе. Эксперты уже неоднократно заявляли, что стремление США сорвать проект преследует две цели. Политическую - поддержать Украину в ущерб интересам стран Европы. И экономическую - вытеснить "Газпром" с европейского рынка газа.
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