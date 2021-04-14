В США началась "битва вакцин": Лоббируемый Трампом препарат постигла судьба "Северного потока - 2"

В США началась настоящая "битва вакцин". Лоббируемый бывшим президентом США Дональдом Трампом препарат постигла судьба "Северного потока - 2": его применение было приостановлено по политическим причинам.

Дональд Трамп обрушился с критикой на американские лекарственные регуляторы FDA и CDC, которые распорядились приостановить использование вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson.

Официальным поводом стал побочный эффект от вакцинации - образование тромбов. Однако Трамп подчёркивает, что случаи образования тромбов крайне редки, а настоящая причина - политическая. Либо речь идёт о нечестной конкуренции.

Возможно, это всё было сделано ради политики либо же из-за любви FDA к Pfizer,

- говорится в заявлении.

Трамп также отметил, что регуляторы не спешили одобрить вакцину Pfizer в 2020 году, чтобы лишить его политических очков на президентских выборах.

Примечательно, что выдвинутые экс-президентом претензии аналогичны американским санкциям, направленным против газопровода "Северный поток - 2", которые вводились при Трампе. Эксперты уже неоднократно заявляли, что стремление США сорвать проект преследует две цели. Политическую - поддержать Украину в ущерб интересам стран Европы. И экономическую - вытеснить "Газпром" с европейского рынка газа.