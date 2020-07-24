В США набирают людей для испытания вакцины от коронавируса: Добровольцами пошли десятки тысяч

Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскрыл число граждан страны, которые добровольно согласились принять участие в тестировании вакцины против коронавирусной инфекции, передаёт издание USA Today.

По словам специалиста, добровольцами уже изъявили желание стать практически 140 тыс. американцев. Врач заметил, что данное число почти полностью соответствует количеству пациентов, которые скончались в Соединённых Штатах из-за COVID-19.

Поэтому мы оптимистичны и считаем, что сможем получить достаточное количество участников достаточно быстро, - добавил Фаучи.

Он заметил, что на сбор 140 тыс. испытуемых потребовалось всего лишь около семи дней.

Напомним, согласно последним сведениям, в США подтверждено уже почти 4 млн случаев коронавируса. Порядка 1,16 млн граждан выздоровели, 144 тыс. - умерли.