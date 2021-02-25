В США на неопределённый срок продлили режим ЧС из-за COVID-19

В релизе Белого дома говорится, что срок чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с пандемией коронавируса, продлится и после 1 марта 2021 года.

Президент США Джо Байден продлил на неопределённый срок режим ЧС, введённый в связи с коронавирусом. Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Белого дома, пандемия "продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны".

В этой связи, уточнили в администрации, было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации.

"По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года", сказано в тексте, при этом не уточняется срок продления режима ЧС.