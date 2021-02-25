Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Ахметов объявил войну Путину
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Главная / В мире

В США на неопределённый срок продлили режим ЧС из-за COVID-19

25 февраля 2021, 01:15  •  49 • В мире
В релизе Белого дома говорится, что срок чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с пандемией коронавируса, продлится и после 1 марта 2021 года.
Президент США Джо Байден продлил на неопределённый срок режим ЧС, введённый в связи с коронавирусом. Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Белого дома, пандемия "продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны".
В этой связи, уточнили в администрации, было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации.
"По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года", сказано в тексте, при этом не уточняется срок продления режима ЧС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
24 февраля 2021, 19:45
Вернуть контроль на границе с Россией: Украина внесла новый пункт в стратегию до 2025 года
24 февраля 2021, 21:35
Американских детей спрячут в партах-"бункерах". Но США это не спасёт
24 февраля 2021, 19:45
Кто силён, тот и прав. Почему не существует универсальной правовой системы
24 февраля 2021, 21:35
Пока остаётся в больнице: Стал известен диагноз самого пожилого принца планеты
25 февраля 2021, 00:15
«Обновляют протокол сотрудничества»: что стоит за новыми договорённостями США и Канады вместе противостоять Китаю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
18 февраля 2021, 08:50
«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
23 февраля 2021, 09:50
Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.