В США коротко ответили на предложение России начать всё "с чистого листа"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США изучают предложения России о гарантиях безопасности.

США намерены обсудить поступившие от России предложения о гарантиях безопасности. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, данные предложения, переданные Москвой, обсуждаются с европейскими союзниками.

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами", - пояснила Псаки на брифинге.

Она добавила, что Вашингтон не поступится "ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность". Псаки уточнила, что речь идёт о том, что "все страны имеют право самостоятельно определять своё будущее и внешнюю политику без вмешательства извне".

Ранее Россия передала американской стороне проекты, подразумевающие предоставление гарантий со стороны США и НАТО, о мерах обеспечения безопасности. В МИД России уточнили, что таким образом Москва предлагает НАТО и США начать отношения "с чистого листа".

Со своей стороны Россия готова приступить к переговорам по данным документам "хоть завтра".