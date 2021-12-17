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В США коротко ответили на предложение России начать всё "с чистого листа"

17 декабря 2021, 17:35  •  209 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США изучают предложения России о гарантиях безопасности.
США намерены обсудить поступившие от России предложения о гарантиях безопасности. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, данные предложения, переданные Москвой, обсуждаются с европейскими союзниками.
"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами", - пояснила Псаки на брифинге.
Она добавила, что Вашингтон не поступится "ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность". Псаки уточнила, что речь идёт о том, что "все страны имеют право самостоятельно определять своё будущее и внешнюю политику без вмешательства извне".
Ранее Россия передала американской стороне проекты, подразумевающие предоставление гарантий со стороны США и НАТО, о мерах обеспечения безопасности. В МИД России уточнили, что таким образом Москва предлагает НАТО и США начать отношения "с чистого листа".
Со своей стороны Россия готова приступить к переговорам по данным документам "хоть завтра".

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