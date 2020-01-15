В США констатировали проблемы с перспективой военной авиации, или Отказ от новых авиаплатформ • 98 • Аналитика

Я очень уважаю наших читателей за профессионализм. И пишу я это безо всякого сарказма. Практически любая тема, которая озвучивается на страницах издания, вызывает очень аргументированные и глубокие обсуждения. Читаешь такие диалоги и поражаешься образованности нашего народа.



Но иногда случается так, что личное общение с кем-либо из читателей подталкивает к размышлениям, которые прямо даже не относятся к теме разговора. Примерно так случилось и с темой, которую я озвучу сегодня. Разговор о машинах, стоящих на вооружении наших ВС подтолкнул к более глобальной проблеме. А что с теми, кого мы называем потенциальными противниками? Как там дела?







Не секрет, что война в воздухе, я не имею ввиду реальные боестолкновения, ведется постоянно. Пилоты ведущих авиационных стран мира ежедневно ведут «бои» за господство в аэрокосмической отрасли. Используются все средства. От подготовки летчиков-асов до технического превосходства в технике и создании развитой структуры аэродромов и военных баз.



Ведя разговор об авиации, мы чаще всего обсуждаем ТТХ самолетов, их боевые возможности, вооружение и прочие преимущества, либо недостатки, именно с технической точки зрения. Но не часто встретишь материал, где бы был поднят вопрос о возрасте машин. Да-да, просто о возрасте.



Любая техника, как и любой человек, ремонтируй её или модернизируй, имеет срок службы и собственные «старческие болезни». При прочих равных свежий самолет будет иметь преимущество перед равной ему, но «возрастной», машиной. Перегрузки, которые выдержит новый самолет, часто для «старичка» фатальны.



Отсюда простой вывод. Государство, обладающее более свежими самолетами имеет преимущество в воздухе. Выигрывает ту самую битву за господство в воздухе!



Мы привыкли к тому, что главным нашим соперником в воздухе являются США. Именно Соединенные Штаты и заинтересовали меня. Есть ли проблемы у самой богатой армии мира? Оказалось есть, если судить по американской прессе. В специализированных американских изданиях уже достаточно давно говорят о необходимости замены самолетного парка, при этом констатируют проблемы с перспективой военной авиации.



Сегодня в американской армии на вооружении стоят 5600 самолетов различных типов. Понятно, что средний возраст такого количества машин точно вычислить нельзя. Есть совершенно новые самолеты, а есть и такие, чей возраст уже приближается к 60.



По американским данным, срок эксплуатации заканчивается у большинства истребителей F-16С/D и F-15C/D, а это дорогостоящие машины, многоцелевых F-15E, бомбардировщиков В-1В, транспортников С-130. Представляете объем затрат на их замену? Такая ситуация, между прочим, создана притом, что ежегодно авиация США (с 1980 по 2018 гг.) тратила по 12 млрд.долларов на закупку новых самолетов!



Американцы умеют считать деньги. Приведу один пример по затратам. Итак, ВВС США в ближайшие годы необходимо заменить "устаревшие" F-22 на новые F-35. При существующем бюджете в год ВВС может закупить около 60 машин. Необходимо заменить 1800 самолетов. Дальше арифметика. На сколько лет будет растянута закупка при нынешних затратах?



Более того, после неоднократных экспертиз американские политики пришли к выводу, что США не смогут реализовать программу обновления самолетного парка в том виде, в котором она была задумана. F-35 будут закупаться на замену конкретного списанного F-22. Но и это не все.



Америка отказывается от разработки новых платформ и сосредотачивает усилия на производстве F-35А, как самолете универсальном и обеспечивающем господство в воздухе. «Денег нет, но вы держитесь», уважаемые американские пилоты.



Гонка вооружений, особенно в авиационной технике, достаточно дорогостоящее занятие. Много лет нам в головы запихивали всеми способами мысль о том, что мы априори проиграем в этой гонке США. Оказывается, по американским же данным, США тоже не обладает возможностями по глобальному обновлению своего лётного парка. Это не для "утешения" российского читателя, а для рассуждения о том, что даже при наличии активно работающего печатного станка, проблем в военно-технической сфере хватает. Кто-то скажет: нам бы их проблемы. Ну здесь как посмотреть...







Дёргаться и, извините, рвать пупок не надо. Надо планомерно заниматься повседневной работой по усилению собственных Вооруженных сил. Спешка, как известно из советского кинофильма, нужна только в одном случае... Главное, без лозунгов из серии "догнать и перегнать". Уже проходили... Я очень уважаю наших читателей за профессионализм. И пишу я это безо всякого сарказма. Практически любая тема, которая озвучивается на страницах издания, вызывает очень аргументированные и глубокие обсуждения. Читаешь такие диалоги и поражаешься образованности нашего народа.Но иногда случается так, что личное общение с кем-либо из читателей подталкивает к размышлениям, которые прямо даже не относятся к теме разговора. Примерно так случилось и с темой, которую я озвучу сегодня. Разговор о машинах, стоящих на вооружении наших ВС подтолкнул к более глобальной проблеме. А что с теми, кого мы называем потенциальными противниками? Как там дела?Не секрет, что война в воздухе, я не имею ввиду реальные боестолкновения, ведется постоянно. Пилоты ведущих авиационных стран мира ежедневно ведут «бои» за господство в аэрокосмической отрасли. Используются все средства. От подготовки летчиков-асов до технического превосходства в технике и создании развитой структуры аэродромов и военных баз.Ведя разговор об авиации, мы чаще всего обсуждаем ТТХ самолетов, их боевые возможности, вооружение и прочие преимущества, либо недостатки, именно с технической точки зрения. Но не часто встретишь материал, где бы был поднят вопрос о возрасте машин. Да-да, просто о возрасте.Любая техника, как и любой человек, ремонтируй её или модернизируй, имеет срок службы и собственные «старческие болезни». При прочих равных свежий самолет будет иметь преимущество перед равной ему, но «возрастной», машиной. Перегрузки, которые выдержит новый самолет, часто для «старичка» фатальны.Отсюда простой вывод. Государство, обладающее более свежими самолетами имеет преимущество в воздухе. Выигрывает ту самую битву за господство в воздухе!Мы привыкли к тому, что главным нашим соперником в воздухе являются США. Именно Соединенные Штаты и заинтересовали меня. Есть ли проблемы у самой богатой армии мира? Оказалось есть, если судить по американской прессе. В специализированных американских изданиях уже достаточно давно говорят о необходимости замены самолетного парка, при этом констатируют проблемы с перспективой военной авиации.Сегодня в американской армии на вооружении стоят 5600 самолетов различных типов. Понятно, что средний возраст такого количества машин точно вычислить нельзя. Есть совершенно новые самолеты, а есть и такие, чей возраст уже приближается к 60.По американским данным, срок эксплуатации заканчивается у большинства истребителей F-16С/D и F-15C/D, а это дорогостоящие машины, многоцелевых F-15E, бомбардировщиков В-1В, транспортников С-130. Представляете объем затрат на их замену? Такая ситуация, между прочим, создана притом, что ежегодно авиация США (с 1980 по 2018 гг.) тратила по 12 млрд.долларов на закупку новых самолетов!Американцы умеют считать деньги. Приведу один пример по затратам. Итак, ВВС США в ближайшие годы необходимо заменить "устаревшие" F-22 на новые F-35. При существующем бюджете в год ВВС может закупить около 60 машин. Необходимо заменить 1800 самолетов. Дальше арифметика. На сколько лет будет растянута закупка при нынешних затратах?Более того, после неоднократных экспертиз американские политики пришли к выводу, что США не смогут реализовать программу обновления самолетного парка в том виде, в котором она была задумана. F-35 будут закупаться на замену конкретного списанного F-22. Но и это не все.Америка отказывается от разработки новых платформ и сосредотачивает усилия на производстве F-35А, как самолете универсальном и обеспечивающем господство в воздухе. «Денег нет, но вы держитесь», уважаемые американские пилоты.Гонка вооружений, особенно в авиационной технике, достаточно дорогостоящее занятие. Много лет нам в головы запихивали всеми способами мысль о том, что мы априори проиграем в этой гонке США. Оказывается, по американским же данным, США тоже не обладает возможностями по глобальному обновлению своего лётного парка. Это не для "утешения" российского читателя, а для рассуждения о том, что даже при наличии активно работающего печатного станка, проблем в военно-технической сфере хватает. Кто-то скажет: нам бы их проблемы. Ну здесь как посмотреть...Дёргаться и, извините, рвать пупок не надо. Надо планомерно заниматься повседневной работой по усилению собственных Вооруженных сил. Спешка, как известно из советского кинофильма, нужна только в одном случае... Главное, без лозунгов из серии "догнать и перегнать". Уже проходили... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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