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В США компанию Huawei подозревают в похищении коммерческих секретов
17 января 2019, 07:09 • 42 • В мире
Против Huawei в Соединенных штатах начато уголовное расследование. Американские власти подозревают китайскую корпорацию в краже технологических секретов у своих партнеров
Уголовное расследование в отношении китайской корпорации Huawei проводят власти Соединенных Штатов. Как сообщает газета газета The Wall Street Journal, предполагается, что корпорация крала технологические секреты у своих американских партнеров. В частности, по словам источников издания, знакомых с ситуацией, речь может идти о роботизированном устройстве для тестирования смартфонов, которое было разработано компанией Т-Mobil U.S.Inc.
Однако этот случай, как предполагается, далеко не первый в списке мошенничеств. Следствие началось после того, как против Huawei были поданы несколько гражданских исков.
В настоящее время и Министерство юстиции США, и в китайской корпорации от комментариев воздержались.
Напомним, в декабре 2018 года гражданин Китая был арестован в США по подозрению в краже коммерческих секретов у одной из американских нефтяных компаний. Преполагается, что своими действиями он нанес ущерб около миллиарда долларов.
В этом же время Дональдж Трамп сообщил о том, что планирует полностью запретить американским компаниям закупать продукцию Huawei и ZTE с января 2019 года. Речь идет о документе под названием "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", который наделит главу государства полномочиями регулировать торговлю.
Под запрет попадет продукция иностранных телекоммуникационных компаний, представляющая "значительную угрозу для нацбезопасности".
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