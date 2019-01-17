В США компанию Huawei подозревают в похищении коммерческих секретов

Против Huawei в Соединенных штатах начато уголовное расследование. Американские власти подозревают китайскую корпорацию в краже технологических секретов у своих партнеров

Уголовное расследование в отношении китайской корпорации Huawei проводят власти Соединенных Штатов. Как сообщает газета газета The Wall Street Journal, предполагается, что корпорация крала технологические секреты у своих американских партнеров. В частности, по словам источников издания, знакомых с ситуацией, речь может идти о роботизированном устройстве для тестирования смартфонов, которое было разработано компанией Т-Mobil U.S.Inc.

Однако этот случай, как предполагается, далеко не первый в списке мошенничеств. Следствие началось после того, как против Huawei были поданы несколько гражданских исков.

В настоящее время и Министерство юстиции США, и в китайской корпорации от комментариев воздержались.

Напомним, в декабре 2018 года гражданин Китая был арестован в США по подозрению в краже коммерческих секретов у одной из американских нефтяных компаний. Преполагается, что своими действиями он нанес ущерб около миллиарда долларов.

В этом же время Дональдж Трамп сообщил о том, что планирует полностью запретить американским компаниям закупать продукцию Huawei и ZTE с января 2019 года. Речь идет о документе под названием "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", который наделит главу государства полномочиями регулировать торговлю.

Под запрет попадет продукция иностранных телекоммуникационных компаний, представляющая "значительную угрозу для нацбезопасности".