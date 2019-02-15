В США хотят запустить производство дешевых крылатых ракет

Флот США развернет производство крылатой ракеты JSOW-ER. Отмечается, что процесс ее производства будет дешевым, однако он начнется не раньше 2023 года. Для ВМС Соединенных Штатов это важное решение, так как ракета, созданная на базе тактической планирующей авиационной бомбы AGM-154, будет иметь дальность в четыре раза выше имеющихся образцов. Об этом сообщают в ВМС США.

Отметим, что ранее бомбу AGM-154 модернизировали. И так как JSOW-ER является ее производной, то это сильно упрощает процесс ее интеграции, объясняют эксперты. В ВМС заявляют, что новое вооружение несет усиленный ударный потенциал. И таким образом может составить конкуренцию Китаю и России.

"Заключить контракт на разработку получится, возможно, в феврале, - объясняет Марк Боруп, представитель возможной компании-подрядчика. - Обновленная версия JSOW-ER имеет критически важное значение для военно-морского флота. Особенно, учитывая, что такой тип боеприпасов продолжал использовать только флот".

Отметим, стоимость крылатых ракет "Томогавк", составляющих немалую долю в американском арсенале, составляет более 1 млн долларов за штуку. Только в апреле 2018 года коалиция во главе выпустила по Сирии 103 такие ракеты.