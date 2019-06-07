|
В США хотят уничтожить "вдохновителя" школьников-убийц
07 июня 2019, 11:09 • 19 • В мире
В штате Колорадо местные власти изучают планы по сносу печальной известной школы "Колумбайн" – "вдохновителя" потенциальных школьников-убийц.
По данным местного телеканала Denver7, инспектор школ округа Джейсон Гласс обратился к общественности с открытым письмом, в котором напомнил, что и спустя двадцать лет школа по-прежнему остается в центре внимания общественности. При этом большинство людей сюда стараются попасть из чистого любопытства. Нередки случаи незаконного проникновения в школу. И тут уже встает вопрос безопасности обучающихся.
Кроме того, "Колумбайн" стал "источником вдохновения" для потенциальных стрелков. При этом с годами такое влияние на неустойчивые умы только усиливается.
На рассмотрение общественности решено вынести проект, включающий снос старого здания с дурной славой, а затем строительство на его месте новой школы. Налогоплательщикам все это обойдется примерно в 60-70 миллионов долларов.
Напомним, в апреле 1999 года школе "Колумбайн" двое учеников - Эрик Харрис и Дилан Клиболд - открыли стрельбу, в результате которой погибли 13 человек. Десятки получили ранения. После этого Харрис и Клиболд покончили с собой в школьной библиотеке. Стрельба в "Колумбайне" стала одним из самых известных массовых нападений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июня 2019, 18:39
|
05 июня 2019, 23:09
|
06 июня 2019, 09:09
|
04 июня 2019, 11:24
|
03 июня 2019, 09:39
|
05 июня 2019, 00:24
|
02 июня 2019, 20:39