В США хотят уничтожить "вдохновителя" школьников-убийц

По данным местного телеканала Denver7, инспектор школ округа Джейсон Гласс обратился к общественности с открытым письмом, в котором напомнил, что и спустя двадцать лет школа по-прежнему остается в центре внимания общественности. При этом большинство людей сюда стараются попасть из чистого любопытства. Нередки случаи незаконного проникновения в школу. И тут уже встает вопрос безопасности обучающихся.

"Здесь даже останавливаются туристические автобусы. Это постоянная угроза для детей в школе", — подчеркнул Гласс.

Кроме того, "Колумбайн" стал "источником вдохновения" для потенциальных стрелков. При этом с годами такое влияние на неустойчивые умы только усиливается.

На рассмотрение общественности решено вынести проект, включающий снос старого здания с дурной славой, а затем строительство на его месте новой школы. Налогоплательщикам все это обойдется примерно в 60-70 миллионов долларов.

Напомним, в апреле 1999 года школе "Колумбайн" двое учеников - Эрик Харрис и Дилан Клиболд - открыли стрельбу, в результате которой погибли 13 человек. Десятки получили ранения. После этого Харрис и Клиболд покончили с собой в школьной библиотеке. Стрельба в "Колумбайне" стала одним из самых известных массовых нападений.