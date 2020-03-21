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В США хотят избавиться от "слепоты" на поле боя копией ЗРК С-400

21 марта 2020, 00:35  •  33 • В мире
В США пока в лабораторных условиях испытали копию радара российского ЗРК С-400 для отслеживания гиперзвуковых целей. Как отмечают разработчики, благодаря совместно функционирующим антеннам радара можно видеть несколько целей в боевых условиях, обеспечивая тем самым отсутствие "слепых" зон.
Американская компания Raytheon успешно испытала новейший радар для обнаружения гиперзвуковых целей. По оценкам специалистов, сам радар по конструкции и принципу работы подозрительно похож на российский С-400.
Как говорится в сообщении разработчика, благодаря антеннам радара, способным улавливать несколько целей, обеспечивается отсутствие "слепых" зон во время боевых условий.
Благодаря тому, что в радаре используется новый материал, специалисты смогли организовать избыточность приёмо-передающих модулей, что напрямую сказывается на дальности обнаружения гиперзвуковых целей, а также на надёжности самой установки.
Сообщается, что пока испытания были проведены лишь в лабораторных условиях, предстоят еще полевые.
Как сообщает портал "Авиа.про", аналогичный по своей конструкции радар находится в составе российских ЗРК С-400 и ЗРК С-300, что не исключает вероятности того, что в США лишь скопировали российскую разработку, объявив о наличии у Вашингтона защиты против гиперзвукового оружия.

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