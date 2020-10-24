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В США извинились перед Россией из-за последствий санкций

24 октября 2020, 12:20  •  34 • Политика
Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы поменяли свое решение
После развернувшегося скандала из-за отказа Американского геофизического союза принимать к рассмотрению статью российских ученых для печати ее в научном журнале, американцам пришлось извиниться.
Напомним, накануне специалисты Института прикладной физики Российской академии наук подготовили статью для публикации в журнале Geophysical Research Letters. Материал был написан по результатам научного проекта, предусматривающего обязательную публикацию в журналах такого рода. Исследования ученых финансировало Минобрнауки России.
Американский геофизический союз отказал, ссылаясь в качестве причины на невозможность рассмотрения работ, финансируемых российскими властями. В ИПФ РАН выразили серьезную озабоченность вопросом, поскольку подобное решение противоречило международному принципу обмена фундаментальными исследованиями в научной области.
Однако после того, как отказ американцев стал достоянием общественности, они решили поменять свое мнение и принять к рассмотрению статью российских ученых.
"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", – приводят сообщение организации РИА "Новости".
В АГС призвали авторов повторно подать заявку в заявленный журнал или любой другой, находящейся в распоряжении Союза. Американцы подчеркнули, что будут рассматривать ее наравне с другими соискателями и решение о публикации принимать исключительно на условиях научной ценности.
Накануне в США ввели новые санкции в отношении России. Они коснулись одной из научных организаций страны.

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