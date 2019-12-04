В США извинились перед НАТО за "агента Путина"

Лидер коалиции демократов против президента США Дональда Трампа Скотт Дворкин принёс извинения странам - членам НАТО за действия американского лидера. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Twitter.

"Дорогое НАТО. Нам жаль по поводу Трампа. Но просто чтобы напомнить, он не с нами. Он работает на Путина. С любовью, США", - гласит его сообщение. "У американцев сейчас весело", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева. "Дворкин - коренной американец. Из индейцев, наверное", - шутит Roman Nikolaevich @Romancolonel. "Так Дворкин наш агент", - поддерживает Михаил Сорокин @deda1048.

Напомним, что в Лондоне с 3 по 4 декабря проходит саммит НАТО. На нём присутствуют все лидеры стран - членов альянса. Президент США Дональд Трамп уже успел заявить, что было бы здорово, если бы с Россией удалось договориться и заключить новое соглашение.

Фото: скриншот Twitter/@Romancolonel