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В США извинились перед НАТО за "агента Путина"
04 декабря 2019, 13:09 • 96 • Политика
Глава коалиции демократов против Трампа принёс извинения НАТО за "работающего на Путина" американского лидера.
Лидер коалиции демократов против президента США Дональда Трампа Скотт Дворкин принёс извинения странам - членам НАТО за действия американского лидера. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Twitter.
Напомним, что в Лондоне с 3 по 4 декабря проходит саммит НАТО. На нём присутствуют все лидеры стран - членов альянса. Президент США Дональд Трамп уже успел заявить, что было бы здорово, если бы с Россией удалось договориться и заключить новое соглашение.
Фото: скриншот Twitter/@Romancolonel
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