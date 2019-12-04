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В США извинились перед НАТО за "агента Путина"

04 декабря 2019, 13:09  •  96 • Политика
Глава коалиции демократов против Трампа принёс извинения НАТО за "работающего на Путина" американского лидера.
Лидер коалиции демократов против президента США Дональда Трампа Скотт Дворкин принёс извинения странам - членам НАТО за действия американского лидера. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Twitter.
"Дорогое НАТО. Нам жаль по поводу Трампа. Но просто чтобы напомнить, он не с нами. Он работает на Путина. С любовью, США", - гласит его сообщение.
"У американцев сейчас весело", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Дворкин - коренной американец. Из индейцев, наверное", - шутит Roman Nikolaevich @Romancolonel.
"Так Дворкин наш агент", - поддерживает Михаил Сорокин @deda1048.
Напомним, что в Лондоне с 3 по 4 декабря проходит саммит НАТО. На нём присутствуют все лидеры стран - членов альянса. Президент США Дональд Трамп уже успел заявить, что было бы здорово, если бы с Россией удалось договориться и заключить новое соглашение.
Фото: скриншот Twitter/@Romancolonel

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