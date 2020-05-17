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В США из-за скандала дважды поменяли заголовок статьи о смертности в России

17 мая 2020, 12:55  •  54 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Название материала американских журналистов отдавало враждебностью и расизмом, считает российский сенатор
Американское агентство Bloomberg оказалось в центре скандала после выхода статьи под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После реакции России журналисты из США дважды меняли название материала.
Сначала на публикацию обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она в своем "Фейсбук" отметила, что дан старт кампании по дезинформации в отношении России на фоне пандемии коронавируса. Тогда Захарова подчеркнула, что сомневается в нормальной ситуации с миропорядком из-за статьи Bloomberg. Позже дипломат обновила пост и сообщила, что журналисты поняли, какой был жуткий заголовок, и материал переименовали, как "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". В материале авторы анализировали низкую, по сравнению с другими странами, смертность в России от коронавируса. Журналисты писали, что РФ стала единственной из 10 наиболее пострадавших стран, где летальность составила ниже 1%. Тогда как, например, во Франции, Великобритании и Испании этот показатель равен от 12 до 14%.
Однако на этом история не закончилась. Российский сенатор Алексей Пушков следом за Марией Захаровой прокомментировал в "Твиттер" сложившуюся ситуацию. Он также назвал ужасным первоначальный заголовок.
"Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: "Почему наше оружие не убило больше русских?" И возмутиться по этому поводу. Та еще описка", – подчеркнул Пушков.
Позже агентство вновь изменило название публикации на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19", на что первыми обратили внимание журналисты РБК.

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