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В США истерика? Пентагон выступил с новыми обвинениями к противоспутниковому оружию России
18 ноября 2021, 01:10 • 115 • Политика
Глава Пентагона заявил, что испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире. При этом США сами занимаются проведением аналогичных испытаний.
Испытания противоспутникового оружия России подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу. С такими обвинениями выступил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге в среду, 17 ноября.
Речь идёт об испытаниях противоспутниковой ракеты России, которые состоялись на этой неделе. Изначально США обвинили русских военных в создании опасности для экипажа МКС, но Минобороны России быстро опровергло обвинения всего одним простым видео. Теперь американцы придумали новый повод выразить недовольство.
- выступил с заявлением глава Пентагона.
При этом он почему-то скромно умолчал об аналогичных испытаниях, которые проводят США. Американские испытания противоспутникового оружия по каким-то причинам международную стабильность не подрывают.
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