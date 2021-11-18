В США истерика? Пентагон выступил с новыми обвинениями к противоспутниковому оружию России

Глава Пентагона заявил, что испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире. При этом США сами занимаются проведением аналогичных испытаний.

Испытания противоспутникового оружия России подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу. С такими обвинениями выступил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге в среду, 17 ноября.

Речь идёт об испытаниях противоспутниковой ракеты России, которые состоялись на этой неделе. Изначально США обвинили русских военных в создании опасности для экипажа МКС, но Минобороны России быстро опровергло обвинения всего одним простым видео. Теперь американцы придумали новый повод выразить недовольство.

Больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создаётся для международного сообщества. Это подрывает международную стабильность,

- выступил с заявлением глава Пентагона.

При этом он почему-то скромно умолчал об аналогичных испытаниях, которые проводят США. Американские испытания противоспутникового оружия по каким-то причинам международную стабильность не подрывают.