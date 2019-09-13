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В США испытали робота-убийцу для размещения у границ с Россией - фото
13 сентября 2019, 05:39 • 79 • Политика
Американский грузовой робот стал противотанковым и научился стрелять "Джавелинами". В США испытали гусеничный беспилотник, предназначенный для применения у границ России.
В США прошли испытания гусеничного робота Titan, вооружённого противотанковым ракетным комплексом "Джавелин". Подробности сообщает американское издание Breaking Defense.
Испытания проходили на тестовой площадке Редстоун в американском штате Алабама. Задачей теста было подтвердить совместимость гусеничного беспилотника Titan с системой дистанционного управления ракетным комплексом "Джавелин". Робот по команде оператора успешно выстрелил противотанковой ракетой. Стоит отметить, что обычно для стрельбы из комплексов "Джавелин" требуется минимум двое обученных солдат.
Breaking Defense пишет, что задача робота, стреляющего противотанковыми ракетами, - сохранение жизней солдат. Издание приводит гипотетический сценарий, в котором Россия нападает на Прибалтику, а гусеничный беспилотник с "Джавелинами" используется для уничтожения российских танков.
Фото: скриншот facebook.com/NextGenerationWeapons
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