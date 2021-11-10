В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не допустить

Глава NASA заявил, что США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше Китая. "Мы намерены действовать настолько напористо, насколько возможно", - подчеркнул он.

Власти США не в восторге от успехов космической программы Китая и собираются сделать всё, чтобы отправить американских астронавтов на Луну раньше, чем туда попадут китайские тайконавты. С таким заявлением выступил глава американского космического ведомства NASA Билл Нельсон.

В ходе брифинга во вторник 9 ноября он рассказал, что у Китая всё больше шансов опередить США в плане новой высадки человека на Луну. В этой связи в NASA также намерены форсировать отправку астронавтов на естественный спутник Земли.

Мы сталкиваемся с очень интенсивной и хорошей космической программой КНР. Это произошло в последние несколько лет, мы видели, что они добились ряда достижений,

- заявил глава NASA.

Поэтому, чтобы опередить Китай, США собираются действовать настолько напористо, насколько это возможно и отправить астронавтом на Луну уже в 2025 году в рамках программы "Артемида". Она предполагает три этапа. Вначале непилотируемый полёт вокруг спутника Земли. Затем облёт Луны на корабле с экипажем на борту. И, наконец, высадка астронавтов на поверхность спутника Земли.

Напомним, что официально США уже высаживали человека на Луну. Это произошло в рамках космической миссии корабля Аполлон-11 в 1969 году. Тем не менее факт высадки американцев на спутник Земли не редко подвергается сомнению, так с тех пор США ни разу не смогли повторить тот самый полёт.