В США ищут американцев со знанием украинского для секретных миссий. Пентагон отмалчивается

В Минобороны США отказались пояснять вакансию одного из своих подрядчиков - компании Mission Essential. Фирма, в частности, ведет поиск специалистов с гражданством США и знанием украинского языка. От соискателей ждут в том числе готовности «служить в случае необходимости в зоне боевых действий». Отмечается, что претенденты подыскиваются для «секретных чрезвычайных операций в поддержку Вооруженных сил США на Украине», говорится в описании вакансии.

Пентагон оставил без объяснений наем американцев со знанием украинского языка для секретных миссий. Таких специалистов, в частности, ищет один из подрядчиков оборонного ведомства - компания Mission Essential.

В Пентагоне на вопрос о поисках таких специалистов пояснили, что журналистам следует обращаться напрямую к подрядчику, передает ТАСС.

В извещении Mission Essential, базирующейся в штате Огайо, говорится, что прием на работу лингвистов, владеющих украинским языком, будет идти до конца августа будущего года. Первым требованием к претендентам является наличие у них гражданства США.

Претенденты, которых ищут для выполнения «секретных чрезвычайных операций в поддержку Вооруженных сил США на Украине», должны продемонстрировать «способность в случае необходимости взаимодействовать с местным населением без привлечения внимания», говорится в описании вакансии.