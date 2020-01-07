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В США и ОАГ отказались верить в полное поражение Гуайдо в Венесуэле
07 января 2020, 09:39 • 74 • Политика
В США и странах ОАГ отказались верить в полное политическое поражение Хуана Гуайдо в Венесуэле. Они не только продолжают считать его "временным президентом", но и заявляют о переизбрании на пост спикера Нацассамблеи.
США, Евросоюз, страны группы Лимы и Организация американских государств (ОАГ) ожидаемо отказались признавать смещение так называемого "временного президента Венесуэлы" Хуана Гуйадо с поста спикера Нацассамблеи.
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что Гуайдо отправили в отставку его же собственные соратники. Новым главой ассамблеи стал Луис Парра.
На ситуацию отреагировали в Госдепартаменте США, отказавшись признавать поражение своего союзника. Американские дипломаты назвали заседание Национальной ассамблеи Венесуэлы "фальшивым".
"Не было кворума. Не было голосования. Это фарс", - возмутился помощник американского госсекретаря по вопросам Западного полушария Майкл Козак.
Поддержку Гуайдо высказали и в Еврокомиссии, которая утверждает, что не были обеспечены надлежащие условия для голосования. Аналогичным образом сделали и в группе Лимы.
Еще более странно поступила Организация американских государств (ОАГ), которая... поздравила Хуана Гуайдо с переизбранием на пост спикера Нацассамблеи. Как отмечает телеканал "360", в заявлении говорится, что 6 января политика поддержали 100 парламентариев.
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