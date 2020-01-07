Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Конгрессе США пригрозили урезать полномочия Трампа из-за конфликта с Ираном
"США совершили большую глупость": Советник Хаменеи пригрозил Вашингтон...
«Ограничили передвижения коалиции»: Ирак начал подготовку к выводу иностранных в...
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка...
Главная / Политика

В США и ОАГ отказались верить в полное поражение Гуайдо в Венесуэле

07 января 2020, 09:39  •  74 • Политика
В США и странах ОАГ отказались верить в полное политическое поражение Хуана Гуайдо в Венесуэле. Они не только продолжают считать его "временным президентом", но и заявляют о переизбрании на пост спикера Нацассамблеи.
США, Евросоюз, страны группы Лимы и Организация американских государств (ОАГ) ожидаемо отказались признавать смещение так называемого "временного президента Венесуэлы" Хуана Гуйадо с поста спикера Нацассамблеи.
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что Гуайдо отправили в отставку его же собственные соратники. Новым главой ассамблеи стал Луис Парра.
На ситуацию отреагировали в Госдепартаменте США, отказавшись признавать поражение своего союзника. Американские дипломаты назвали заседание Национальной ассамблеи Венесуэлы "фальшивым".
"Не было кворума. Не было голосования. Это фарс", - возмутился помощник американского госсекретаря по вопросам Западного полушария Майкл Козак.
Поддержку Гуайдо высказали и в Еврокомиссии, которая утверждает, что не были обеспечены надлежащие условия для голосования. Аналогичным образом сделали и в группе Лимы.
Еще более странно поступила Организация американских государств (ОАГ), которая... поздравила Хуана Гуайдо с переизбранием на пост спикера Нацассамблеи. Как отмечает телеканал "360", в заявлении говорится, что 6 января политика поддержали 100 парламентариев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
06 января 2020, 14:09
"США разочарованы": В Госдепартаменте дали оценку решению Ирака о выводе американских войск с его территории
06 января 2020, 23:54
"Результативность удара будет близка к нулю": Военный эксперт о планах США атаковать 52 объекта в Иране
06 января 2020, 14:09
Военную базу в Кении обстреляли террористы. Трое американских военнослужащих погибли
06 января 2020, 15:24
Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ о неэффективности санкций в отношении Ирака
06 января 2020, 18:39
МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке
07 января 2020, 09:39
В Конгрессе США пригрозили урезать полномочия Трампа из-за конфликта с Ираном
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
02 января 2020, 09:24
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.