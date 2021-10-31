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В США и Евросоюзе забеспокоились из-за "наращивания" войск России у границ Украины - WP
31 октября 2021, 09:35 • 123 • Политика
Источники The Washington Post во властных кругах США и ЕС отметили, что с "беспокойством" следят за перемещением войск России около границ Украины.
В США и Евросоюзе высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность в связи с якобы увеличением численности войск России около границ с Украиной. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники во властных структурах.
По данным этой ежедневной газеты, европейские и американские официальные лица располагают некими данными о "возобновлении наращивания численности российских войск" на западных рубежах России, вдоль украинской границы. Чиновники рассказали WP, что имеют информацию о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России". Однако в материале не раскрывается, из каких стран ЕС эти чиновники.
Газета пишет, что источники во властных кругах на условиях анонимности заявили, что перемещения русских войск вызывают у них такие же опасения, как в апреле 2021 года, когда якобы происходило "самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины".
"Чиновники в Соединённых Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как "Запад-2021", - цитирует "РИА Новости" материал американского издания.
На Украине в последние дни также начали выражать обеспокоенность якобы увеличением неких "агрессивных действий" России у границ. При этом ВСУ участили провокации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле подчеркнули, что Россия на своё усмотрение перемещает свои войска по собственной территории, при этом манёвры никому не угрожают и не должны волновать сторонних наблюдателей.
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