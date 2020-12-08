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В США и ЕС прогнозируется усиление угрозы терроризма из-за недовольства действиями властей в «борьбе с коронавирусом»

08 декабря 2020, 11:25  •  64 • В мире
В Западной Европе, Северной Америке и Океании количество террористических атак выросло за последние 50 лет на 50%. Такие данные приводит Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) в специальном докладе «Глобальный индекс терроризма-2020» (Global Terrorism Index-2020).
В октябре больше всего террористических актов в Европе было совершено в Швейцарии (113), некогда спокойной. На втором месте – Австрия (91), на третьем – Франция (38). В этих нападениях погибли семь, получили ранения тридцать человек. В Великобритании за тот же месяц было совершено 30 терактов, в США – 29.
Распространение терроризма вызвало жёсткую реакцию глав некоторых европейских государств. Эмманюэль Макрон призвал к ужесточению пограничного контроля в Шенгенской зоне и объявил поход против политического ислама.
Хотя с 2014 г. в мире наблюдается снижение численности терактов на 50%, в США, ЕС и на Украине обратная тенденция. Украина – лидер в Восточной Европе по росту преступлений террористической направленности (36).
«Невзирая на уменьшение влияние терроризма в мировом масштабе, для многих стран он остаётся серьёзной угрозой»,
– говорится в докладе
Большинство терактов совершается праворадикальными экстремистами, часто одиночками, не связанными с крупными организациями, что затрудняет предотвращение таких нападений. «Но это не значит, что праворадикалы не имеют контактов с экстремистскими организациями. Контакты с единомышленниками – значимый фактор в процессах радикализации общества», – считают эксперты.
Составители доклада «Глобальный индекс терроризма-2020» прогнозируют усиление террористической угрозы в США и ЕС из-за недовольства действиями властей в ходе «борьбы с коронавирусом».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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