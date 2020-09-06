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В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской

06 сентября 2020, 10:10  •  35 • Аналитика
© REUTERS / Jonathan Ernst/File
Кандидат в президенты США Джо Байден
Еще пару месяцев назад, по мере стабильного увеличения отрыва рейтингов Джо Байдена от показателей действующего президента, в американском истеблишменте царили спокойствие и уверенность. Однако тенденции последних нескольких недель (особенно это касается ключевых для президентской гонки штатов) породили массу выступлений и статей, в которых чувствуется приближение паники. Дошло до того, что американцев начали убеждать в том, насколько вредно и даже опасно верить результатам голосования, которые традиционно будут оглашать в ночь после выборов.
Многих шокировал призыв Хиллари Клинтон к Байдену не признавать поражение в случае объявления победы Трампа. "Ни при каких обстоятельствах", — категорично потребовала она. То есть даже при значительном отрыве от действующего президента. Ну чем не открытый призыв к цветной революции!
Но не стоит расценивать это выступление просто как эмоциональный всплеск "сбитого летчика", все еще ностальгирующего по утраченной победе четырехлетней давности. Под призыв Клинтон подвели фундамент в виде ряда исследований ведущих экспертов Демпартии. В частности, это объемный доклад группы Transition Integrity Project (TIP), созданной в прошлом году. Работала она при активном участии Джона Подесты, бывшего главы аппарата Белого дома при Билле Клинтоне и руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016-м.
Доклад этой группы, опубликованный в августе, посвящен сценариям итогов выборов, включая и незначительную разницу результатов Байдена и Трампа, и однозначную победу одного из них. Так вот, основной вывод Подесты и Ко заключается в следующем: "Концепт "электоральной ночи" более не является точным и на самом деле опасен. <…> Победитель может не определиться (и мы полагаем, что, скорее всего, так и будет) в "электоральную ночь" до тех пор, пока официальные лица продолжают подсчитывать голоса по почте". Проще говоря, эксперты Демпартии взывают к избирателям: если вы с экранов телевизоров в ночь после выборов увидите, что победу одержал Трамп, не верьте глазам своим!
Это подкрепляется заявлениями других аналитиков, так или иначе связанных с демократами. Так, группа Hawkfish, финансируемая бывшим мэром Нью-Йорка и несостоявшимся кандидатом в президенты Майклом Блумбергом, разработала сценарий "Красный мираж" — по карте, окрашенной в цвета республиканцев. Согласно ему, в ночь с 3 на 4 ноября объявят тотальную победу Трампа в большинстве штатов (исследователи допускают, что отрыв составит 408 на 130 голосов электоральных выборщиков). Но при этом глава Hawkfish Джош Мендельсон уверяет: это будет "мираж", на самом деле победит Байден. Уже к 10 ноября, по мнению аналитика, будет 334 против 204 в пользу демократа.
Такой удивительный вывод аналитиков от Демпартии базируется на их уверенности в том, что до 40% избирателей проголосуют по почте. Различные исследования показывают, что американцы, которые придут на избирательные участки, в основном поддержат Трампа. Свежий анализ социологов Emerson College выявил, что в этой категории счет 57:37 в пользу действующего президента. А вот те избиратели, которые приняли решение отправлять бюллетени по почте, в подавляющем большинстве (67% на 28%) поддержат Байдена. По мнению Мендельсона, в ночь выборов, когда все телеканалы будут объявлять результаты по каждому штату, подсчитают всего 15% голосов в конвертах. И перевес Байдена возникнет через несколько дней.
Эти цифры наглядно поясняют, почему Трамп активно борется против такого вида голосования, постоянно подчеркивая, что он открывает огромные возможности для подделки. Демократы же и поддерживающие их СМИ (а это подавляющее большинство основных массмедиа Америки) упорно опровергают все подобные заявления президента, доказывая, что голосование по почте — совершенно безопасный способ волеизъявления граждан. Напомним, это те самые СМИ, которые еще весной нынешнего года утверждали прямо противоположное относительно выборов в Польше, где правящая партия попыталась организовать голосование именно таким "безопасным" способом.
Активная раскрутка подобных выкладок свидетельствует о том, что демократы начали активную кампанию обработки общественного мнения с целью убедить свой народ не верить возможной победе Трампа, если об этом объявят по телевизору. Причем неважно, насколько значительной она будет. Мол, мы спустя несколько дней/недель досчитаем нужное количество, чего бы нам это ни стоило.
Причем аналитики Демпартии пишут об этом довольно открыто, раздавая прямые указания американским массмедиа о том, как следует освещать выборы. Так, в упомянутом выше докладе TIP есть следующий пассаж: "СМИ должны публично оспаривать заявления президента Трампа о мошенничестве, включая высказывания о том, что голосование по почте — жульничество". Такой себе "темник" от оппозиции, который, судя по постоянно повторяющимся материалам CNN и The New York Times, старательно отрабатывается журналистами.
Помимо призыва отказаться от объявления результатов выборов в ночь голосования, Подеста со товарищи выработали и рекомендации на случай однозначной победы Трампа. Само собой, о признании командой Байдена поражения и речи нет. Сценарий предусматривает пересчет голосов в нескольких ключевых штатах, провоцирование антитрамповских беспорядков и даже открытое неповиновение нескольких западных регионов страны (Калифорния, Орегон, Вашингтон). Конечным итогом этих волнений аналитики TIP видят требование объявить двумя новыми штатами округа Колумбия и Пуэрто-Рико (однозначно демократические), разделить Калифорнию на пять штатов и тем самым обеспечить полное доминирование Демпартии в будущем сенате, а также фактически лишить республиканцев даже теоретической победы их кандидата на грядущих выборах президента.
Все это может привести к тому, что 6 января следующего года, когда конгресс США должен подсчитать и подтвердить голоса выборщиков, палата представителей вопреки официальному результату объявит победителем Джо Байдена — эдакий американский вариант Светланы Тихановской. При таком развитии событий ко дню инаугурации 20 января страна может оказаться без легитимного президента и верховного главнокомандующего. "Непонятно, как поведет себя армия при таком сценарии", — заключают авторы доклада. То есть даже делается прозрачный намек на возможность военного переворота в США.
Подчеркиваем, все описанное — это не фантастика из серии "У нас это невозможно", не бредни какого-нибудь заштатного "пикейного жилета". Это выводы и рекомендации команды ведущих экспертов Демократической партии, представляющих самую что ни на есть элиту данной политсилы.
Неудивительно, что их оппоненты уже заговорили о том, что истеблишмент Демпартии готовит в США цветную революцию. Главный редактор американского сайта The National Pulse Рахим Кассам напрямую провел параллели между нынешней тактикой команды Клинтон и действиями вашингтонского истеблишмента на внешней арене, когда тот "развязывал войну против избранных лидеров и демократической легитимности по всему миру, как на Украине".
"Они теперь собираются делать то же самое здесь, в Соединенных Штатах, — цветную революцию в Америке. <…> Демократическая партия Америки устраивает заговор с целью отринуть результаты выборов и ввергнуть эту страну в хаос такого масштаба, на фоне которого Портленд будет выглядеть детским манежем", — делает вывод Кассам.
Самое поразительное, что и в этой ситуации во всем обвинят русских. Так, в последнем бюллетене Министерства внутренней безопасности США сказано, что это Россия, а не американские политики, пытается подорвать доверие к результату будущих президентских выборов, особенно к голосованию по почте. То есть это "коварные русские" руководят Трампом, когда он предупреждает о готовящихся фальсификациях, а заодно и элитами Демпартии, которые открыто призывают американцев не верить своим глазам, когда им покажут результаты выборов в электоральную ночь. Что ж, санкции обеспечены, нам не привыкать.

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