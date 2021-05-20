В США готовят государственный запрет по Крыму

В США на государственном уровне готовят запрет по Крыму. Соответствующий законопроект поддержал Комитет по международным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов.

Согласно документу в США готовятся запретить федеральным министерствам и агентствам признавать воссоединение Крымского полуострова с Россией и тот факт, что Крым - территория нашей страны.

В американском конгрессе инициативу поддержали единогласно. В документе уточняется, что речь идёт о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".