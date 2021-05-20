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В США готовят государственный запрет по Крыму

20 мая 2021, 12:40  •  170 • Политика
В США на государственном уровне готовят запрет по Крыму. Соответствующий законопроект поддержал Комитет по международным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов.
Согласно документу в США готовятся запретить федеральным министерствам и агентствам признавать воссоединение Крымского полуострова с Россией и тот факт, что Крым - территория нашей страны.
В американском конгрессе инициативу поддержали единогласно. В документе уточняется, что речь идёт о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".

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