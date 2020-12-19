В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ

Глава Пентагона Крис Миллер приказал чиновникам военного ведомства прекратить взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Крис Миллер возглавил Пентагон после внезапного увольнения главы Минобороны США Марка Эспера. Источники затрудняются ответить, с чем именно связано решение оборвать контакты с командой Байдена. Также они не смогли подтвердить или опровергнуть причастность к этому действующего президента США Дональда Трампа.

Не исключается, что после завершения рождественских и новогодних праздников взаимодействие с людьми избранного президента будет возобновлено. Также отмечается, что представители Байдена не в курсе сложившейся ситуации.

Напомним, что, несмотря на объявление Джо Байдена избранным президентом США, действующий глава государства Дональд Трамп продолжает отказываться признавать поражение. Он считает, что победа Байдена была обеспечена при помощи махинаций с машинами для голосования, однако суд отверг рассмотрение данного дела. Всё это происходит на фоне сильного общественного раскола в США по политическому, расовому и классовому признакам.