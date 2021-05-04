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В США ещё 20 лет назад совершили главную ошибку в отношении России
04 мая 2021, 07:00 • 141 • Политика
20 лет назад в США совершили главную ошибку в отношении России, посчитав, что с нашей страной закончено. Но "похороны" России оказались преждевременными.
Раритетную обложку одного из популярных американских журналов "Атлантик" опубликовал у себя автор Telegram-канала "Майор и Генерал", подтверждающую, что 20 лет назад в Соединённых Штатах совершили главную ошибку в отношении России - "похоронили" нашу страну раньше времени.
"20 лет назад в США вышел майский номер журнала "Атлантик" под заголовком "С Россией закончено", - говорится в публикации. - Девятью годами раньше американский политфилософ Фукуяма покончил с историей".
Автор поста пришёл к выводу, что "оба поторопились".
Фото: скриншот Telegram-канала "Майор и Генерал"
Политологи и экономисты уже не раз отмечали, что в 1990-х Россию действительно едва не довели до полного разрушения, а власти в то время проводили прозападную политику, направленную фактически на уничтожение суверенитета нашей страны.
Однако сейчас ситуация иная, что категорически не нравится так называемому коллективному Западу. В США в последнее время, к примеру, не перестают безуспешно требовать от России стать более предсказуемой.
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