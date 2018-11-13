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В США еще не подвели итоги «невероятно успешных» выборов в палату представителей по 10 округам - СМИ

13 ноября 2018, 06:39  •  60 • Политика
Бюллетени на состоявшихся выборах в палату представителей Конгресса США до сих пор не подсчитаны по десяти избирательным округам. Информацию об этом передает телекомпания CNN. Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал результаты выборов «невероятно успешными».
Выборы состоялись еще 6 ноября, а результаты все еще в десяти округах не определены. Так, к примеру, они неизвестны в Аризоне, хотя там по итогам подсчета 90% бюллетеней кандидат от Демократической партии Кирстен Синема на 32 тысяч голосов опережает своего конкурента - кандидата от республиканцев Марту Максалли.
В штате Флорида лидирует кандидат Республиканской партии Рик Скотт. А в штате Миссисипи, где ни один из кандидатов не набрал даже половины голосов, второй тур выборов в сенат пройдет 27 ноября.
Отметим, что по итогам голосования на этих выборах Республиканская партия упрочила свое большинство в сенате, а Демократическая партия впервые за 8 лет получила контроль над палатой представителей. Американский лидер Дональд Трамп назвал ранее результаты выборов «невероятно успешными».
Без учета этих десяти округов, где не озвучиваются результаты, демократы получают в палате представителей 225 мест, а республиканцы — 205.

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