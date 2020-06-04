В США двойные стандарты даже для ядерного оружия: Эксперт объяснил, почему Москва изменила план

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал изданию "Экономика сегодня" новый документ по ядерному оружию, который приняли в России. Леонков считает, что это всего лишь ответ на агрессивные действия США.

Леонков отметил, что в России и Китае расценивают применение ядерного оружия как крайнюю меру. В США же начали действовать двойные стандарты. Там уверены, что ядерное оружие можно применять даже в локальных конфликтах, но просто малой мощности - до 10 килотонн. И это не приведет к ядерной войне.

"Мало того, что США снизили порог применения ядерного оружия, так они предоставили это право руководству стратегических командований, на которые в Пентагоне поделен мир", - уточнил Леонков.

Получается что командующие этих направлений смогут сами решать, стоит ли применить ядерное оружие. Ситуация обострилась и из-за выхода страны из договоров по безопасности - ДРСМД, Договор по открытому небу, на волоске висит и СНВ-III. Американцы ставят ультиматумы и требуют, чтобы их решения приняли, без попыток переговоров, заявил Леонков.