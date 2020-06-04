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В США двойные стандарты даже для ядерного оружия: Эксперт объяснил, почему Москва изменила план
04 июня 2020, 07:55 • 96 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, зачем Москва приняла новый документ по ядерному оружию. Леонков уверен, что это ответ на вызовы времени и агрессивную политику США, где приняты двойные стандарты даже для ядерного оружия. Американцы разрешили принимать решения командующим на тактическом уровне.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал изданию "Экономика сегодня" новый документ по ядерному оружию, который приняли в России. Леонков считает, что это всего лишь ответ на агрессивные действия США.
Леонков отметил, что в России и Китае расценивают применение ядерного оружия как крайнюю меру. В США же начали действовать двойные стандарты. Там уверены, что ядерное оружие можно применять даже в локальных конфликтах, но просто малой мощности - до 10 килотонн. И это не приведет к ядерной войне.
"Мало того, что США снизили порог применения ядерного оружия, так они предоставили это право руководству стратегических командований, на которые в Пентагоне поделен мир", - уточнил Леонков.
Получается что командующие этих направлений смогут сами решать, стоит ли применить ядерное оружие. Ситуация обострилась и из-за выхода страны из договоров по безопасности - ДРСМД, Договор по открытому небу, на волоске висит и СНВ-III. Американцы ставят ультиматумы и требуют, чтобы их решения приняли, без попыток переговоров, заявил Леонков.
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