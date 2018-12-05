В США думают над созданием новых помех для «Северного потока - 2» - Болтон

Администрация США изучает различные варианты создания помех на пути реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, видеозапись которой опубликовал телеканал C-SPAN.

«На русских действует уже множество санкций, их может стать еще больше. Президент, например, много раз заявлял, что ФРГ следует отказаться от трубопровода «Северный поток - 2», мы изучаем ряд вариантов действий в этом направлении», - сообщил советник американского президента, не поясняя детали.

Напомним, Вашингтон открыто выступает против российского трубопровода «Северный поток - 2». Белый дом активно пытается заблокировать этот проект, стоимость строительства которого оценивается в 9,5 миллиарда евро.