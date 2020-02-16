В США думают, что уже победили: Американский министр считает, что у России нет технологий для завершения "Северного потока - 2"

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет без посторонней помощи завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По мнению главы Минэнерго США, у России нет необходимых технологий для завершения прокладки газопровода по дну Балтийского моря. Американский министр уверен, что Вашингтону удалось надолго остановить российский проект.

Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий, - заявил министр на полях конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.

Напомним, что министр энергетики России Александр Новак ранее сообщил, что оставшиеся несколько километров газопровода может уложить российское судно "Академик Черский", но для его подготовки потребуется некоторое время. Тем не менее рассчитывается, что проект будет завершён до конца 2020 года.