В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил в эфире телеканала CNN, что если сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и в то же время пытается вынудить иностранного лидера совершить какое-либо незаконное действие, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — заявил Шифф.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора и «никакого давления не было».

Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.