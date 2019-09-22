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В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского
22 сентября 2019, 23:24 • 38 • Украина
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил в эфире телеканала CNN, что если сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».
Reuters
«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и в то же время пытается вынудить иностранного лидера совершить какое-либо незаконное действие, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — заявил Шифф.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора и «никакого давления не было».
Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.
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