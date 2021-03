В США доказывают, что все мировые войны развязали русские • 202 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Пятаков Ревизия истории Второй мировой войны вступает в новую фазу. На протяжении последнего времени на Западе активно внедряли мысль о том, что Советский Союз и нацистская Германия вместе развязали войну, а Сталин и Гитлер в равной степени ответственны за это. Теперь же идеологи ревизионизма предсказуемо идут дальше, пытаясь навязать мысль о том, что Гитлер был меньшим злом. Если этот опасный процесс пересмотра истории не остановить, следующим этапом неминуемо станет полное оправдание и даже героизация немецкого фюрера и идеологии нацизма как таковой. Такой вывод можно сделать из анонсов скорого выхода книги известного своими провокациями американского ревизиониста истории (язык не поворачивается назвать его историком) Шона МакМикина "Война Сталина". Американец прославился своими работами, в которых во всех бедах человечества обвиняет Россию и русских. Пожалуй, наиболее скандальным его творением стала книга, вышедшая десять лет назад. Уже по названию понятно ее содержание: "Русские корни Первой мировой войны". То есть, по мнению автора, мировую бойню 1914 года развязали не Германия и Австро-Венгрия, как считалось доселе, а Российская империя. Книга тогда еще малоизвестного автора, который работал ассистентом профессора в университете Анкары, в условиях нарастающей критики внешней политики современной России сразу пришлась ко двору на Западе, получив блестящие отзывы прессы и даже литературные призы. Ни одна из последующих работ МакМикина больше не привлекала такое внимание и не вызывала такие споры. Видимо, поняв, что сейчас, в разгар новых "исторических войн", навязанных нам Западом, сложились благоприятные обстоятельства для очередной псевдоисторической провокации, МакМикин (теперь уже профессор престижного нью-йоркского Бард-колледжа) решил издать книгу, в которой обвинил нас и в развязывании Второй мировой войны. То есть американец последовательно доказывает: во всех бедах и катастрофах всегда виноваты русские. Да, в утверждении о равной ответственности Гитлера и Сталина за начало войны ничего нового нет. В свое время эту идею (поначалу многим на Западе казавшуюся дикой) вбросили в академическую дискуссию предшественники МакМикина в деле ревизионизма. Эта идея давно уже получила развитие и даже признание на уровне официальных решений различных органов на Западе — чего только стоит скандальная резолюция Европарламента, принятая к 80-летию начала Второй мировой войны и поставившая знак равенства между нацистской Германией и сталинским СССР. Напомним: президент России Владимир Путин отозвался на эту резолюцию большой статьей "75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим". "Считаю, что подобные "бумаги" — не могу назвать эту резолюцию документом — при всем явном расчете на скандал несут опасные, реальные угрозы", — написал в прошлом году российский лидер, обозначив среди этих угроз "осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства". Но, постепенно уравнивая Сталина и Гитлера, западные политики и академические ученые до сих пор не рисковали обелять нацистского вождя или называть его меньшим злом. Исключение составляли отдельные маргиналы, откровенные нацисты и одержимые "российской угрозой" политики Прибалтики и Украины. То, что делает МакМикин, — это начало процесса постепенного закрепления маргинальной псевдоисторической идеи сначала в академической среде Запада, а уже затем — в политических кругах и в общественном сознании. То есть он выполняет роль своеобразного идеологического "ледокола", проталкивая в массы, на первый взгляд, дикую, не имеющую ничего общего с исторической правдой идею. По мнению американского профессора, эту войну хотел и приближал Сталин, а не Гитлер. Последний же пытался ее избежать и был втянут в нее исключительно из-за недальновидности западных лидеров. В одной из своих недавних статей для журнала The Spectator МакМикин даже утверждает, что Уинстон Черчилль из-за необъяснимой любви к советскому вождю пожертвовал Британской империей. Автор не скрывает своего сожаления в связи с тем, что в 1939 году Запад не объединился в "широкую международную коалицию против тоталитарной агрессии" для защиты Финляндии. Он подчеркивает, что ведет речь о союзе не только демократических государств Европы, но и США, и держав фашистской "оси". Даже автор рецензии на эту книгу в газете The Sunday Times признал, что "это выглядит скорее как сценарий компьютерной игры, чем серьезное историческое предположение". МакМикин считает глубочайшей ошибкой Запада помощь Советскому Союзу во время войны и думает, что президент США Франклин Рузвельт должен был "прислушаться к американскому общественному мнению", позволив Гитлеру и Сталину уничтожать друг друга. И уж точно нельзя было посылать "своих сыновей погибать в глобальной войне для того, чтобы большая часть Европы и Азии оказались коммунистическими". Автор завершает свою книгу сожалением по поводу того, что Британия не договорилась с Гитлером уже после оккупации Франции, а США — с Японией еще перед Перл-Харбором. Вместо этого, по мнению МакМикина, они выбрали "неправильного партнера", чем обрекли миллионы людей "на десятилетия угнетения и новой формы террора". То есть Запад, войдя в союз с СССР, выбрал большее зло, с точки зрения американского профессора. Такое впечатление, что МакМикин ничего не знает о лагерях смерти, о газовых камерах, об истреблении нацистами миллионов людей только за их национальность, религию, сексуальную ориентацию, принадлежность к иной расе, психические заболевания и т. д. Или он всерьез полагает, что немецкие нацисты не стали бы ничего этого делать, если бы вступили в союз с "демократической" Европой против общего врага Сталина? Видимо, американец думает, что истребление евреев началось с решения конференции в Ванзее в январе 1942 года, когда Гитлеру просто стало некуда девать узников концлагерей. И ничего не знает о том, что Бабий Яр и Львовский погром случились еще летом-осенью 1941-го и тогда же появились "газенвагены" — мобильные душегубки, в которых травили "недочеловеков". И уж смешно предполагать, что МакМикин ничего не слышал о человеконенавистнических идеях Гитлера, высказанных им в "Майн кампф" задолго до Ванзеи. Но, похоже, ненависть к России застилает глаза американца настолько, что такие "шалости" Гитлера он может и простить. Подчеркиваем, речь идет именно о русофобии, а не только об антикоммунизме или нелюбви к Сталину, если вспомнить, что МакМикин обвинил Россию и в развязывании Первой мировой войны. Почему и можно предположить, что появление данной книги вызовет восторг в значительных кругах политиков на Западе, поставивших антироссийскую риторику во главе угла международных отношений современности. Неслучайно издательский дом Hachette Book, чье подразделение и выпускает данную книгу, анонсируя ее, прямо перекидывает мостик в мир современности: "Новаторская переоценка Второй мировой войны. "Война Сталина" — важная книга для тех, кто хочет понять и нынешний мировой порядок". А потом те же люди будут обвинять Россию в "ревизии истории". В принципе, первые рецензии на книгу выглядят осторожными. Как и свойственно любому идеологическому "ледоколу", работа МакМикина пока встречена либо серьезной критикой (как в случае с обзором от The Sunday Times), либо же аккуратными оценками в стиле "ни нашим, ни вашим". При этом автор рецензии в Financial Times пишет: "МакМикин прав в том, что мы слишком долго оценивали Вторую мировую войну как что-то положительное. Его книга, как он надеется, побудит нас переоценить войну и ее последствия". То есть рецензенты пока боятся полностью присоединиться к сожалениям автора по поводу того, что Вашингтон и Лондон не вступили в союз с нацистами, но в то же время считают его правым в необходимости провести ревизию истории войны. Мол, давно пора. "Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом И никто из них не обратил внимание на очень показательный факт: судя по анонсам, релиз книги "Война Сталина" намечен на 20 апреля. Такой себе подарок от Шона МакМикина на день рождения Адольфа Гитлера. Сложно предположить, что это является случайным совпадением. Американский профессор как бы дает понять: дорога к полной реабилитации нацистского фюрера и идеологии нацизма начинается здесь и сейчас. Почва для этого подготовлена предшественниками МакМикина, претендующими на звание "историков", а также ежедневно готовится современными политиками-русофобами, считающими Россию абсолютным злом вне зависимости от ее формы правления. Вот почему для нашей страны так важна борьба за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвиге наших предков. Вот почему мы должны решительно пресекать любые попытки ревизии истории Второй мировой войны. Иллюзий быть не должно: этот ревизионизм нацелен не на прошлое, а на настоящее и будущее России.

