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В США чёрные каждый день убивают чёрных, и ничего: Тильман заявил о надуманности расовых бунтов

02 июня 2020, 17:55  •  103 • Политика
Директор Центра богословско-политических исследований в США политолог Михаил Тильман в разговоре с Царьградом прокомментировал события в США, отметив, что страна переживает очень тяжёлый момент в своей истории. Несмотря на всю остроту гражданского противостояния, эксперт отметил, что расовые бунты надуманны, поскольку в США каждый день чёрные убивают чёрных, но на это никто не обращает внимания.
В разговоре с Царьградом директор Центра богословско-политических исследований в США политолог Михаил Тильман заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты Америки переживают очень тяжёлый момент своей истории.
"Такой остроты гражданского противостояния в США не было с 60-х годов XX века, когда проходила борьба за гражданские права негров, когда начиналась новая волна феминизма, и тогда же началось движение борьбы за права гомосексуалистов. Вот эти три направления прогрессивной политической повестки дня – они в 1960-е годы очень резко обострили общественные отношения внутри Америки. Всё это было усугублено затяжной вьетнамской войной и, кроме того, экономическим кризисом, который в 1971 году, например, среди многих других вещей, вынудил Никсона отвязать доллар от золота, и, соответственно, деньги стали просто бумажкой, которую печатает американское правительство", - отметил Тильман.
Сейчас, по его словам, Соединённые Штаты переживают такую же остроту гражданского противостояния - те же самые признаки, усугубляющие побочные факторы.
"Экономический кризис, 40 миллионов безработных. Кризис вызван также коронавирусом. И, сколь бы мнимой или преувеличенной ни казалась вся эта история с эпидемией, вирус, конечно, реальный, но в значительной мере общественная реакция и реакция правительств вызвана и массовым психозом населения. Или, вернее, наоборот, политика правительств вызывает массовый психоз населения. Поэтому коронавирус вызвал не только экономический кризис, но кризис социально-психологический. Нервы у людей до предела взвинчены, и это, естественно, как и вьетнамская война в 1960-е годы, обостряет, так сказать, реакцию, обостряет уровень, интенсифицирует уровень общественного противостояния", - пояснил Тильман.
Что касается расовых бунтов, как многие называют беспорядки в США, политолог подчеркнул, что в данном случае расовая проблема как таковая не имеет никакого отношения к волнениям и их истинным корням.
"Очень просто проиллюстрировать мой тезис. В прошедшие выходные в Чикаго погибли 16 человек, ранены были 30. Это именно с огнестрельными ранениями. 16 человек погибли. Все погибшие были неграми. Все раненые были неграми. И убили их тоже негры. И, как вы, наверное, прекрасно себе представляете, никого это не интересует. В предыдущие выходные, кстати, погибли 10 человек в Чикаго. Это мне специально пришлось искать, чтобы найти эти цифры", - подчеркнул Тильман.
Политолог уверен, что смерть Джорджа Флойда - это не причина, а повод для беспорядков. Если бы насилие как таковое против чёрного населения было причиной, тогда, наверное, обратили бы внимание и на 16 жертв, которые имели место в Чикаго, предположил Тильман.
"И никакого отношения, кстати, вот эти люди, кто погиб, эти 16 человек, не имели вообще к этим бунтам, которые в Чикаго тоже происходили и происходят. Поэтому речь идёт, конечно же, о том, что это повод, а не причина. Более того, также можно обратить внимание, что в волнениях, в погромах, которые происходят по всей стране в Соединённых Штатах, мы видим, просто глядя на кадры, мы видим, что в них не только чернокожие участвуют, там много белых. Кстати, особенно много белых женщин. Так что не надо только сводить всё к расовым проблемам. Проблема далеко не только расовая. Хотя, безусловно, расовая проблема является одним из самых хронических имманентных противоречий американского общества", - заключил эксперт.

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