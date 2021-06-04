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В США чиновница угодила в тюрьму за разглашение данных о России

04 июня 2021, 08:20  •  132 • Политика
В США бывшая сотрудница Минфина Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс угодила в тюрьму за разглашение данных о России.
Речь идёт о передаче средствам массовой информации конфиденциальных данных, которые в том числе касались посольства России в Вашингтоне. По данным американского Минюста, бывшего старшего советника в Управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при министерстве финансов приговорили к шести месяцам тюрьмы за обнародование информации "о подозрительной активности и других секретных данных".
Уточняется, что среди раскрытых сведений была информация о посольстве России в США, о Марии Бутиной, Поле Манафорте и прочем.
Свою вину экс-чиновница признала ещё в прошлом году - она подтвердила, что на протяжении года передавала информацию журналистам.

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