В США чиновница угодила в тюрьму за разглашение данных о России

В США бывшая сотрудница Минфина Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс угодила в тюрьму за разглашение данных о России.

Речь идёт о передаче средствам массовой информации конфиденциальных данных, которые в том числе касались посольства России в Вашингтоне. По данным американского Минюста, бывшего старшего советника в Управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при министерстве финансов приговорили к шести месяцам тюрьмы за обнародование информации "о подозрительной активности и других секретных данных".

Уточняется, что среди раскрытых сведений была информация о посольстве России в США, о Марии Бутиной, Поле Манафорте и прочем.

Свою вину экс-чиновница признала ещё в прошлом году - она подтвердила, что на протяжении года передавала информацию журналистам.