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В США будут убивать ради сохранения "тайн НЛО"? Военные готовы отбивать секретную "Зону 51"

15 июля 2019, 22:09  •  14 • Политика
Армия США пригрозила смертью конспирологам, собравшимся штурмовать "Зону 51", где якобы прячут НЛО. Представитель американских ВВС пообещал применить любые средства, включая летальные, чтобы остановить штурм.
Поклонники теорий заговоров готовятся к массовому штурму военной базы "Зона 51", где, по слухам, власти США прячут пришельцев и НЛО. В ответ американские военные обещают защищать зону любыми средствами, вплоть до физического уничтожения гражданских.
"Мы предостерегаем любого от попытки вторжения в район, где тренируются военные силы. ВВС всегда готовы защищать Америку и ее активы", - заявил представитель ВВС США Лора МакЭндрюс.
Ранее в соцсетях конспирологи объявили о подготовке штурма "Зоны 51", на который уже подписалось более тысячи человек. Организаторы верят, что американские военные не смогут остановить всех желающих прорваться на режимный объект. Штурм назначен на 20 сентября.
Напомним, что в массовом сознании жителей США "Зона 51" плотно ассоциируется с пришельцами и НЛО. Она фигурирует во множестве фильмов и книг как место, где власти США хранят свои тайные проекты. Формально "Зона 51" является секретной, однако миллионы туристов ежегодно приезжают в штат Невада, где она расположена, чтобы посмотреть на неё издали.

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