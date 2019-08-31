В США будут проверять иностранцев фейковыми аккаунтами

Отмечается, что с их помощью они должны будут проверять информацию об иностранцах, которые ищут грин-карты, визы и гражданство. Об этом сообщило новостное агентство AP.

На данный момент Госдеп Америки требует от подающих на американскую визу предоставлять свои имена в соцсетях. Теперь же с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях люди будут проверяться Миграционной службой. Однако с этих аккаунтов сотрудникам Миграционной службы нельзя будет общаться с пользователями. Также под запретом и другие типы взаимодействия.

Ранее американские соцсети уже вмешивались в политику. Twitter и Facebook заблокировали сотни аккаунтов. Они, по их мнению, управлялись китайским правительством и "подрывали политические позиции протестного движения".