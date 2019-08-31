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В США будут проверять иностранцев фейковыми аккаунтами

31 августа 2019, 15:24  •  66 • В мире
Министерство внутренней безопасности США разрешило сотрудникам своей Миграционной службы пользоваться фейковыми аккаунтами.
Отмечается, что с их помощью они должны будут проверять информацию об иностранцах, которые ищут грин-карты, визы и гражданство. Об этом сообщило новостное агентство AP.
На данный момент Госдеп Америки требует от подающих на американскую визу предоставлять свои имена в соцсетях. Теперь же с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях люди будут проверяться Миграционной службой. Однако с этих аккаунтов сотрудникам Миграционной службы нельзя будет общаться с пользователями. Также под запретом и другие типы взаимодействия.
Ранее американские соцсети уже вмешивались в политику. Twitter и Facebook заблокировали сотни аккаунтов. Они, по их мнению, управлялись китайским правительством и "подрывали политические позиции протестного движения".

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