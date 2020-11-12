В США будет два президента

Автор:

Ричард Хаас

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

В момент написания этой статьи чиновники по всей стране продолжают подсчёт голосов на выборах президента США 2020 года. Когда подсчёты завершатся, за ними сразу же последуют пересчёты и редактирование законодательства. Этого и следовало ожидать в разгар настолько ожесточённой кампании, вызвавшей рекордную для Штатов явку.

Плюсы и минусы прошедших выборов президента США

Право выбирать президента США принадлежит только гражданам страны, но это решение напрямую влияет на всех. И если говорить о точных результатах нынешней гонки всё ещё рано, то сейчас самое время изучить, с какой стороны эти выборы раскрыли одну из сильнейших мировых держав.

Из позитивного – американский демократический дух всё так же крепок. Несмотря на все ограничения, вызванные пандемией COVID-19, явка оказалась высокой. События разворачивались ровно так, как было задумано. Минимум насилия. Суды занимаются Почтовой службой США, которая из явно политических мотивов препятствовала отправке бюллетеней из ожидаемо демократических штатов. Ничем не обоснованное заявление Дональда Трампа о победе, сделанное во вторник вечером, "выхлопа" не получило, призывы остановить подсчёт голосов (хотя бы там, где Трамп лидировал) также остались без внимания.

Но беспокоит, однако, глубокий раскол американского электората. Голоса американцев распределились почти поровну между двумя кандидатами. И никого уже не удивит, видимо, такое же соотношение сил в правительстве: если ветер не изменится, демократы получат в своё распоряжение не только Белый дом, но и Палату представителей, а республиканцам останется Сенат. Губернаторы и главы заксобраний также поделены почти поровну (у республиканцев остаётся небольшая фора).

Материализовать "голубую волну" демократам всё-таки не удаётся. Джо Байден с большой вероятностью получит на народном голосовании большой отрыв от соперника – миллиона 4 или 5 из общих 160 миллионов голосов. Но республиканцы удержали за собой Сенат, хотя многие предсказывали им потерю мест; а демократы, напротив, упустили много позиций в Палате представителей. Ни "твёрдых мандатов", ни политической перестройки не предвидится.

Трамп уйдёт, чтобы остаться

Трамп справился с гонкой на отлично, набрав на пять миллионов голосов больше, чем в свои первые выборы 2016 года, – это второй по популярности кандидат в президенты США за всю историю, набравший голосов больше, чем любой предыдущий победитель. И этот результат становится ещё более замечательным, если учесть рекордные 100 000 заболевших коронавирусом за сутки и более тысячи вызванных им же смертей. Как раз когда все недочёты антиковидных решений трамповской администрации вышли на поверхность, добрая половина электората оказывает действующему президенту максимальную поддержку.

Даже если Трамп проиграет эти выборы, что вероятно, его влияние останется действительно мощным, особенно если он останется на публике (что ещё более вероятно). Даже если он сам больше не станет баллотироваться в президенты, его мнение при выборе республиканцами нового кандидата на будущие выборы 2024 года будет весьма весомым. Нынешняя Республиканская партия невыразимо далека от времени Буша или Рейгана. Трампизм – новейший американский популизм – надолго останется силой, с которой придётся считаться.

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Не изменяя себе, Трамп сделал всё возможное, чтобы пометить территорию, объявить результаты выборов незаконными и мошенническими и закрыть глаза на неспособность представить какие-либо доказательства. Многие его сторонники действительно откажутся признавать президентом Байдена. Вполне возможно, что Трамп никогда не признает поражения в этой гонке и уж тем более не станет присягать своему преемнику. Перефразируя Уилла Роджерса, нет такой нормы, какую Трамп бы не нарушал.

Линия раскола

Американский народ всё больше обитает в двух параллельных мирах. Граждане поделились на сообщества и регионы со схожими взглядами. Каждый из миров смотрит своё кабельное, слушает свои радиостанции и подкасты, сидит на своих собственных сайтах. А отсутствие государственного курса по гражданскому праву разделяет людей ещё и по разным поколениям.

Надо подчеркнуть, что экономический фактор не играет основной роли в этом разделении. За обоих кандидатов голосовали люди всех классов, модели распределения голосов по демографическим, гендерным и расовым признакам были далеко не такими предсказуемыми. Основная разница заключалась в уровне осведомлённости.

География и образование оказались чёткими маркерами политической ориентации – республиканцы селятся в отдалённых пригородах или сельской местности, а демократы предпочитают мегаполисы. В этом смысле культура может играть гораздо большую роль в политике США, чем какой угодно другой фактор. Например, международные отношения в ходе нынешней кампании не интересовали американцев чуть меньше, чем совсем, – эта тема использовалась только при попытках мобилизовать крупные кубинские и венесуэльские общины Южной Флориды.

На таком фоне будет очевидно сложно убедить всех в необходимости любых перемен в процессе избрания президента или работы правительства. Сложившаяся ситуация больше всего похожа на нынешнее состояние Совбеза ООН – многие видят, что система давно нерепрезентативна и ошибочна, но достижение соглашения по реформе становится невозможным. Любое изменение сыграет на руку одним и навредит другим, и неудивительно, что те, кому перемены невыгодны, будут им сопротивляться.

Тяжело будет и американскому правительству. Многое будет зависеть от расчётов главы Сената – республиканца Митча Макконнелла – и его способности уступать и готовности работать с демократом Байденом. Компромиссы будут необходимы и президенту для совместной работы, чему непременно воспротивятся более убеждённые однопартийцы Байдена.

Демократы изо всех сил надеялись на непринятие Трампа и всего, что он воплощает. И не преуспели. Республиканцы стремились получить выборы, которые только утвердили бы Трампа на его позициях. Этого тоже не случилось. Выборы вместо всего этого показали, что в одной Америке живут две разные нации. Им придётся сосуществовать. И нам всем ещё только предстоит увидеть, смогут ли они работать вместе.

Ричард Хаас – известный американский дипломат, глава Совета по международным отношениям (СМО), называемого "самым влиятельным внешнеполитическим мозговым центром США".

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".