Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Главная / Политика

В США боятся желания Турции укрепить отношения с Россией

27 мая 2020, 21:55  •  82 • Политика
Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне предупредили Анкару о последствия[ дружбы с Москвой
В США не нравится тот факт, что Турция хочет еще теснее сотрудничать с Россией и достичь договоренностей в ряде вопросов. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер на пресс-конференции.
По его словам, Вашингтон и Анкара – союзники, а вот отношения России и Турции отличаются. Поэтому Палмер считает неуместным желание Турции, как сторонника НАТО, обсуждать вопросы о покупке российской военной техники. Ведь в этом случае обостряются разногласия между союзниками.
"Я считаю, что в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой", – цитирует Палмера телеграм-канал "Карточный домик".
Политик полагает, что Россия предаст доверие Турции. Палмер привел в качестве аргумента тот факт, что в сирийском Идлибе сохраняется шаткое перемирие, которое не продлится долго, по его мнению.
Палмер также заявил, что Россия не соблюдает договоры, в которых состоит, а ее интересы не совпадают с турецкими. По его словам, Анкара все чаще понимает этот факт. Политик также отметил, что Россия якобы не только может давить на Турцию в ряде сфер, например, в туризме или энергетике, но и делает это.
"Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе", – заключил Палмер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 17:55
"Украина вышла из СНГ?": Украинский журналист насмешил Пескова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
22 мая 2020, 13:55
Крымчанин заставил ООН услышать неприятную правду об украинской блокаде
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.