В США боятся желания Турции укрепить отношения с Россией

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В Вашингтоне предупредили Анкару о последствия[ дружбы с Москвой

В США не нравится тот факт, что Турция хочет еще теснее сотрудничать с Россией и достичь договоренностей в ряде вопросов. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер на пресс-конференции.

По его словам, Вашингтон и Анкара – союзники, а вот отношения России и Турции отличаются. Поэтому Палмер считает неуместным желание Турции, как сторонника НАТО, обсуждать вопросы о покупке российской военной техники. Ведь в этом случае обостряются разногласия между союзниками.

"Я считаю, что в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой", – цитирует Палмера телеграм-канал "Карточный домик".

Политик полагает, что Россия предаст доверие Турции. Палмер привел в качестве аргумента тот факт, что в сирийском Идлибе сохраняется шаткое перемирие, которое не продлится долго, по его мнению.

Палмер также заявил, что Россия не соблюдает договоры, в которых состоит, а ее интересы не совпадают с турецкими. По его словам, Анкара все чаще понимает этот факт. Политик также отметил, что Россия якобы не только может давить на Турцию в ряде сфер, например, в туризме или энергетике, но и делает это.

"Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе", – заключил Палмер.