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В США боятся, что Байден "вернёт Путину Аляску"

16 июня 2021, 16:30  •  66 • Политика
Член палаты представителей США Лорен Боберт посетовала на неумение главы её страны вести переговоры.
"Очень надеюсь, что Джо Байден сегодня случайно не вернёт Путину Аляску в ходе саммита" - такое сообщение написала в своём "Твиттере" член палаты представителей США Лорен Боберт.
Она также сказала, что молится за Америку, потому что "никогда не было более неквалифицированного человека", ведущего переговоры от имени Соединённых Штатов.
16 июня проходит встреча лидеров России и США в Женеве, на вилле Ла Гранж. Переговоры будут продолжаться в течение 4-5 часов. Каждая сторона даст отдельную пресс-конференцию по итогам встречи.
Среди делегации из России: глава МИД Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов и другие.

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