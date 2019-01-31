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В США борцам за свободу прессы отказали в раскрытии сути обвинений против Ассанжа

31 января 2019, 06:24  •  75 • Политика
Суд Александрии, столицы американского штата Вирджиния, отказал ходатайство неправительственной организации "Комитет репортеров за свободу прессы" в раскрытии сути уголовных обвинений, выдвинутых против Джулиана Ассанжа, создателя и в прошлом главного редактора WikiLeaks.
Ходатайство было отклонено по причине того, что, по мнению суда, правозащитники и борцы за свободную журналистику так и не смогли доказать, что против Ассанжа вообще имеются какие-то обвинения. При этом сам факт того, что гипотетически подобного рода обвинения могут существовать судебная инстанция не отрицает.
В отличие от других громких дел, резюмируется в документах суда Александрии, американское правительство не раскрывало факт того, были ли Ассанжу предъявлены какие-либо обвинения в уголовном деле об утечке секретных сведений Госдепа.
Напомним, что сам Ассанж уверен, что власти США намерены судить его за данный инцидент. Именно поэтому в 2012 году основатель WikiLeaks укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне и до сих пор находится там в статусе политического беженца.
В случае, если он выйдет на улицы британской столицы, ему грозит арест. После этого он может быть экстрадирован в Швецию, откуда — как полагает сам Ассанж и его сторонники — он может быть переправлен в США. Там за публикацию секретных сведений Государственного департамента австралийскому журналисту может грозить до 35 лет тюрьмы или даже смертная казнь.
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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