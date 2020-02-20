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В США более 40 лет насиловали бойскаутов: The Boy Scouts of America станет банкротом из-за сотни судебных исков
20 февраля 2020, 20:24 • 92 • В мире
Старейшая бойскаутская организация США подала заявление о банкротстве. Как выяснилось, причиной этому стали многочисленные судебные иски. Сообщается, что с 1977 года сотрудники The Boy Scouts of America насиловали бойскаутов.
The Boy Scouts of America (BSA), одна из крупнейших и старейших бойскаутских организаций США, подала заявление о банкротстве. Оказывается, сейчас над организацией висят более 300 исков по делам о развращении малолетних и о педофилии.
Как сообщает агентство Блумберг, в последние годы резко возросло количество судебных исков о сексуальном насилии в бойскаутских организациях, католических школах и даже спортивных секциях. Дело не только в том, что случаи участились, а в том, что были отменены сроки давности. Соотвественно, дел стало больше.
Так, например, известно, что один из самых ранних случаев относится к 1977 году, когда четверо скаутмастеров Нового Орлеана признали свою вину и были осуждены за сексуальное насилие над мальчиками. Но только в 2012 году масштабы злоупотреблений были обнародованы. Как отмечает агентство, случаи продолжались с конца 70-х по наши дни, то есть более 40 лет.
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