В США беспокоятся: Россия развивает технологии скрытности подводных лодок • 50 • Аналитика

Активность российских подводных лодок все больше настораживает американских военных. Причем основной повод для беспокойства – высокоразвитые технологии скрытности, которые позволяют субмаринам оставаться незамеченными.



Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс недавно заявил, что в Пентагоне знают о перемещениях российских подлодок, но не могут их засечь в 100% случаев. Фактически это признание в превосходстве российского подводного флота в технологиях скрытности, обеспечивающих совершенно незаметное для вероятного противника перемещение в водах Мирового океана.







Учитывая, что российские подводные лодки патрулируют Северную Атлантику, в том числе и на опасно близком расстоянии от американского побережья, беспокойство высокопоставленных военных США можно понять. Так, в октябре 2019 года, по данным американской стороны, в Северной Атлантике находились 10 российских подлодок, 8 их которых являются атомными.



Главную опасность российские подлодки представляют для авианосных групп ВМС США, которые считаются основой мощи американского флота. У США – явное преимущество над Россией в количестве авианосцев, но оно может едва ли не свестись к нулю именно из-за использования ВМФ РФ скрытно перемещающихся подводных лодок. Это, кстати, признают и в Китае.



Невидимые противники, укрывшиеся в глубинах океана, – вот самые ужасные противники, с которыми может столкнуться авианосная группа. Как только они начнут атаку, спастись от них будет невозможно,

- пишет автор издания Sina.



Скрытность подводных лодок, как известно, определяется, прежде всего, их уровнем шума и гидролокационной заметности. Поддержание низкого уровня шумности российских подводных лодок является безусловным достижением отечественной военной промышленности.



Тем не менее, современные гидролокаторы способны обнаруживать даже полностью обесшумленные подводные лодки. Поэтому определяющее значение приобретают размеры, форма и конструкция корпуса субмарины, специальные поглощающие покрытия. Именно малая гидролокационная заметность становится сегодня едва ли не более приоритетной для общей скрытности подводных лодок задачей, чем даже малошумность. Есть и еще одно очень важное направление – обеспечение скрытности связи, которую осуществляют подводные лодки.



Для большей скрытности корпус субмарины «Борей» был обшит специальным звукоизоляционным покрытием в 150 мм толщиной. Сама лодка имеет каплевидную конструкцию, что повышает обтекаемость в потоке воды. Все эти характеристики делают субмарины проекта 955 «Борей» менее заметными, чем их предшественники, и, соответственно, представляющими большую опасность для вероятного противника.



Весной прошлого года тогдашний главком ВМС адмирал Владимир Королев назвал скрытность, маневренность и вооруженность главными достоинствами подводных лодок «Борей».



Гидроакустическое оборудование на ПЛ «Борей» в сочетании с технологиями скрытности дает очень важный эффект: российские подводники замечают противника раньше, чем он их, со всеми вытекающими последствиями.



Не менее интересны и подводные лодки проекта 677 «Лада». Эти дизельные подводные лодки четвертого поколения могут поражать подводные и надводные цели, уничтожать прибрежную инфраструктуру и военно-морские базы противника, а среди их несомненных достоинств – чрезвычайная малошумность и низкая гидролокационная заметность. Их даже называют «черной дырой» из-за скрытности.



Сейчас в России серьезно работают над дальнейшим увеличением скрытности подводных лодок, поскольку именно им в случае серьезного вооруженного конфликта предстоит не только уничтожать авианосные группы противника, но и наносить удары по наземным целям на территории врага из океанских глубин. Активность российских подводных лодок все больше настораживает американских военных. Причем основной повод для беспокойства – высокоразвитые технологии скрытности, которые позволяют субмаринам оставаться незамеченными.Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс недавно заявил, что в Пентагоне знают о перемещениях российских подлодок, но не могут их засечь в 100% случаев. Фактически это признание в превосходстве российского подводного флота в технологиях скрытности, обеспечивающих совершенно незаметное для вероятного противника перемещение в водах Мирового океана.Учитывая, что российские подводные лодки патрулируют Северную Атлантику, в том числе и на опасно близком расстоянии от американского побережья, беспокойство высокопоставленных военных США можно понять. Так, в октябре 2019 года, по данным американской стороны, в Северной Атлантике находились 10 российских подлодок, 8 их которых являются атомными.Главную опасность российские подлодки представляют для авианосных групп ВМС США, которые считаются основой мощи американского флота. У США – явное преимущество над Россией в количестве авианосцев, но оно может едва ли не свестись к нулю именно из-за использования ВМФ РФ скрытно перемещающихся подводных лодок. Это, кстати, признают и в Китае.- пишет автор издания Sina.Скрытность подводных лодок, как известно, определяется, прежде всего, их уровнем шума и гидролокационной заметности. Поддержание низкого уровня шумности российских подводных лодок является безусловным достижением отечественной военной промышленности.Тем не менее, современные гидролокаторы способны обнаруживать даже полностью обесшумленные подводные лодки. Поэтому определяющее значение приобретают размеры, форма и конструкция корпуса субмарины, специальные поглощающие покрытия. Именно малая гидролокационная заметность становится сегодня едва ли не более приоритетной для общей скрытности подводных лодок задачей, чем даже малошумность. Есть и еще одно очень важное направление – обеспечение скрытности связи, которую осуществляют подводные лодки.Для большей скрытности корпус субмарины «Борей» был обшит специальным звукоизоляционным покрытием в 150 мм толщиной. Сама лодка имеет каплевидную конструкцию, что повышает обтекаемость в потоке воды. Все эти характеристики делают субмарины проекта 955 «Борей» менее заметными, чем их предшественники, и, соответственно, представляющими большую опасность для вероятного противника.Весной прошлого года тогдашний главком ВМС адмирал Владимир Королев назвал скрытность, маневренность и вооруженность главными достоинствами подводных лодок «Борей».Гидроакустическое оборудование на ПЛ «Борей» в сочетании с технологиями скрытности дает очень важный эффект: российские подводники замечают противника раньше, чем он их, со всеми вытекающими последствиями.Не менее интересны и подводные лодки проекта 677 «Лада». Эти дизельные подводные лодки четвертого поколения могут поражать подводные и надводные цели, уничтожать прибрежную инфраструктуру и военно-морские базы противника, а среди их несомненных достоинств – чрезвычайная малошумность и низкая гидролокационная заметность. Их даже называют «черной дырой» из-за скрытности.Сейчас в России серьезно работают над дальнейшим увеличением скрытности подводных лодок, поскольку именно им в случае серьезного вооруженного конфликта предстоит не только уничтожать авианосные группы противника, но и наносить удары по наземным целям на территории врага из океанских глубин. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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