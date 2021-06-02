В США Байдена обозвали мальчиком на побегушках у Кремля из-за встречи с Путиным

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Хозяин Белого дома уже сделал лидеру РФ несколько подарков

Президент США Джо Байден стал "мальчиком на побегушках" для Кремля, также он пожертвовал интересами Америки ради встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Такую нелестную оценку американскому лидеру дал в издании Washington Examiner журналист и аналитик Том Роган, неоднократно выступавший с антироссийскими речами, в том числе с признаками экстремистского содержания.

"Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным", – цитирует РИА "Новости" статью Рогана.

Он считает, что нынешний хозяин Белого дома уже преподнес Москве ряд "подарков", в частности, отказался вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2", а также аннулировал разрешение штатовской нефтяной компании Delta Crescent Energy, которая работала на северо-востоке Сирии.

По мнению автора, последний презент Байден сделал в пользу РФ.

"Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию", – пожаловался Роган.

Журналист уверяет, что лидер американцев якобы "умолял" Путина о встрече в Женеве. Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги, убежден аналитик.

Ранее президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов высказал предположение, что на саммит с Путиным Байден согласился под давлением неких элит. Хозяин Овального кабинета летит 16 июня в Женеву, возможно, крепко сжав зубы.

Напомним, в мае 2018 г. Том Роган написал статью, в которой открытым текстом призвал киевский режим разбомбить Крымский мост, назвав этот теракт "неотложной моральной востребованностью". По данному факту Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона, который разместил публикацию с призывами подорвать Крымский мост. В издании это сочли посягательством на свободу выражения мнений.

