В США армию выводят из городов, ставка Трампа на военных провалилась • 35 • Аналитика

Массовые беспорядки в США заставили президента Дональда Трампа ввести в американские города не только Национальную гвардию, но и армию. Однако в вооруженных силах США усиливается "брожение": не все довольны позицией президента относительно подавления протестов. Ставка президента на военных провалилась.





Общество и элиты выступили против ввода войск в города

Сейчас можно говорить о том, что протестующие одержали победу над Трампом. Последствия массовых беспорядков со времен выступлений против сегрегации еще никогда не были столь впечатляющими. Волнения продемонстрировали, что у американских властей нет единства по ключевым вопросам, мэры и губернаторы могут совершенно спокойно игнорировать решения президента и обрушиваться на него с жесткой критикой. Заговорили даже о возможном роспуске американской полиции.



Сначала Трамп попытался проявлять жесткость и распорядился о вводе войск в американские города, включая и столицу. Но решение ввести в Вашингтон части 82-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий поразило американское общество. Не менее сильным оказался эффект и от появления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли в камуфляжной форме в центре американской столицы.



Задействование армии неоднозначно восприняли не только рядовые американцы, но и многие высокопоставленные должностные лица. Ведь появление на улицах городов военных с боевым оружием и в полной экипировке поставило США вровень с латиноамериканскими и африканскими странами, использующими армию в политических целях. С требованием вывода военных с территорий своих муниципальных образований выступили мэры целого ряда городов США.



К муниципальным лидерам присоединились с аналогичными требованиями и многие влиятельные «силовики». Среди критиков решения Трампа о вводе войск оказались экс-министры обороны Уильям Перри, Джим Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов и бывший же глава Госдепа Колин Пауэлл, многие другие высокопоставленные в прошлом военнослужащие.



Особенно цинично обвинения звучали из уст именно Пауэлла - того самого, после появления в руках которого пробирки с белым порошком американские войска вошли в Ирак и разрушили страну до основания.





Армия уйдет в казармы и переименует военные базы

Реакция общества заставила американских военных сдать позиции: сначала весь мир увидел встающих на колени перед афроамериканцами солдат Национальной гвардии США, затем министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти допустил возможность переименования военных баз, названных в честь известных генералов - командующих армией конфедератов во время Гражданской войны в США. Имена конфедератов носят многие известные базы, в том числе и знаменитый Форт-Брэгг в Северной Каролине, который назван в честь генерала армии Конфедерации Брэкстона Брэгга.



В настоящее время американское военное командование постепенно отводит войска из крупных городов. Министр армии Маккарти анонсировал возвращение на военные базы частей, введенных в Вашингтон. Так, 2-й батальон 504-й пехотной дивизии уже вернулся в Форт-Брэгг в Северной Каролине, 91-й батальон военной полиции в пятницу отбыл в Форт-Барабан, должны были вернуться в места постоянной дислокации и солдаты 3-го пехотного полка с базы Форт-Майер в Арлингтоне. Возвращаются на базы и солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии: их в количестве 1600 человек по приказу Трампа перебрасывали в столицу, но так и не задействовали для подавления волнений.



Кроме того, командование отстранило от полетов двух пилотов вертолетов Национальной гвардии, которые пролетали слишком низко над протестующими. То есть, как всегда ответственность решили возложить на младших офицеров, хотя без приказа вышестоящего командования в небе над Вашингтоном эти пилоты бы не появились.





Вялое поведение американских военных в условиях беспорядков, их готовность пойти на выполнение требований оппозиции и даже встать на колени свидетельствует о том, что Дональд Трамп не может быть полностью уверенным в верности ему армейских подразделений. Даже министр обороны Марк Эспер оспорил президента, подчеркнув, что армия должна применяться для решения внутренних проблем в самых крайних ситуациях. Очевидно, что охватившую всю Америку волну массовых погромов и грабежей Эспер крайней ситуацией не считает.



В командовании армии США прекрасно понимают, что Трамп пришел и ушел, а доверие со стороны общества можно потерять окончательно. Более того, Трамп значительно подорвал свою репутацию, попытавшись продемонстрировать США готовность применять армию в политических целях. Вполне вероятно, что его противники из лагеря демократов с удовольствием этим воспользуются. Также вероятно, что и сами погромы не обошлись, как минимум, без молчаливого одобрения со стороны отдельных представителей Демпартии.



Можно видеть, как американские военные в данном случае ведут себя довольно добродушно:



Массовые беспорядки в США заставили президента Дональда Трампа ввести в американские города не только Национальную гвардию, но и армию. Однако в вооруженных силах США усиливается "брожение": не все довольны позицией президента относительно подавления протестов. Ставка президента на военных провалилась.Сейчас можно говорить о том, что протестующие одержали победу над Трампом. Последствия массовых беспорядков со времен выступлений против сегрегации еще никогда не были столь впечатляющими. Волнения продемонстрировали, что у американских властей нет единства по ключевым вопросам, мэры и губернаторы могут совершенно спокойно игнорировать решения президента и обрушиваться на него с жесткой критикой. Заговорили даже о возможном роспуске американской полиции.Сначала Трамп попытался проявлять жесткость и распорядился о вводе войск в американские города, включая и столицу. Но решение ввести в Вашингтон части 82-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий поразило американское общество. Не менее сильным оказался эффект и от появления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли в камуфляжной форме в центре американской столицы.Задействование армии неоднозначно восприняли не только рядовые американцы, но и многие высокопоставленные должностные лица. Ведь появление на улицах городов военных с боевым оружием и в полной экипировке поставило США вровень с латиноамериканскими и африканскими странами, использующими армию в политических целях. С требованием вывода военных с территорий своих муниципальных образований выступили мэры целого ряда городов США.К муниципальным лидерам присоединились с аналогичными требованиями и многие влиятельные «силовики». Среди критиков решения Трампа о вводе войск оказались экс-министры обороны Уильям Перри, Джим Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов и бывший же глава Госдепа Колин Пауэлл, многие другие высокопоставленные в прошлом военнослужащие.Особенно цинично обвинения звучали из уст именно Пауэлла - того самого, после появления в руках которого пробирки с белым порошком американские войска вошли в Ирак и разрушили страну до основания.Реакция общества заставила американских военных сдать позиции: сначала весь мир увидел встающих на колени перед афроамериканцами солдат Национальной гвардии США, затем министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти допустил возможность переименования военных баз, названных в честь известных генералов - командующих армией конфедератов во время Гражданской войны в США. Имена конфедератов носят многие известные базы, в том числе и знаменитый Форт-Брэгг в Северной Каролине, который назван в честь генерала армии Конфедерации Брэкстона Брэгга.В настоящее время американское военное командование постепенно отводит войска из крупных городов. Министр армии Маккарти анонсировал возвращение на военные базы частей, введенных в Вашингтон. Так, 2-й батальон 504-й пехотной дивизии уже вернулся в Форт-Брэгг в Северной Каролине, 91-й батальон военной полиции в пятницу отбыл в Форт-Барабан, должны были вернуться в места постоянной дислокации и солдаты 3-го пехотного полка с базы Форт-Майер в Арлингтоне. Возвращаются на базы и солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии: их в количестве 1600 человек по приказу Трампа перебрасывали в столицу, но так и не задействовали для подавления волнений.Кроме того, командование отстранило от полетов двух пилотов вертолетов Национальной гвардии, которые пролетали слишком низко над протестующими. То есть, как всегда ответственность решили возложить на младших офицеров, хотя без приказа вышестоящего командования в небе над Вашингтоном эти пилоты бы не появились.Вялое поведение американских военных в условиях беспорядков, их готовность пойти на выполнение требований оппозиции и даже встать на колени свидетельствует о том, что Дональд Трамп не может быть полностью уверенным в верности ему армейских подразделений. Даже министр обороны Марк Эспер оспорил президента, подчеркнув, что армия должна применяться для решения внутренних проблем в самых крайних ситуациях. Очевидно, что охватившую всю Америку волну массовых погромов и грабежей Эспер крайней ситуацией не считает.В командовании армии США прекрасно понимают, что Трамп пришел и ушел, а доверие со стороны общества можно потерять окончательно. Более того, Трамп значительно подорвал свою репутацию, попытавшись продемонстрировать США готовность применять армию в политических целях. Вполне вероятно, что его противники из лагеря демократов с удовольствием этим воспользуются. Также вероятно, что и сами погромы не обошлись, как минимум, без молчаливого одобрения со стороны отдельных представителей Демпартии.Можно видеть, как американские военные в данном случае ведут себя довольно добродушно: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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