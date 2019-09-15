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В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"

15 сентября 2019, 12:54  •  188 • В мире
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Скандал получил общественный резонанс. Многие отметили, что арбитру не понравилась "не та раса" девушки.
Как пишет The Sun, скандал произошел во время соревнований на Аляске. В США он получил общественный резонанс, его называют "абсурдным". Все из-за того, что 17-летняя пловчиха, приплывшая первой в своей категории, "продемонстрировала слишком откровенный купальник".
Как передает издание, судьи сочли, что девушка хотела привлечь внимание к себе, поэтому выбрала нарочито открытую форму для соревнований.
Скандал получился такой силы, что буквально через несколько часов после судейского решения золотую медаль девушке были вынуждены вернуть.
В итоге, выяснилось несколько любопытных фактов.
Арбитр, которая отобрала победу у пловчихи, год назад выносила такое же решение в отношении ее сестры. И здесь общественность заговорила, что "дело в расизме", поскольку и сама пловчиха, и ее сестра были единственными представительницами смешанной расы в своей команде. Многие отметили, что арбитру попросту не понравилась "не та раса" девушки.
Кроме того, "откровенный купальник" 17-летней спортсменки был точно таким же, как и у других учениц ее школы.
Сейчас на Аляске временно приостановлено правило, позволяющее наказывать спортсменов за слишком откровенные купальники.

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