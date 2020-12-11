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В США - застрелят, в России - дадут условку: Юрист сравнил полномочия американских и русских копов

11 декабря 2020, 11:50  •  86 • Политика
Юрист сравнил полномочия российских и американских полицейских. В США граждане знают, что за неповиновение в них будут стрелять, а в России - максимум дадут условный срок.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширении полномочий полицейских России. Начальник юротдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков сравнил полномочия российских правоохранителей с их коллегами из США.
По словам юриста, табельное оружие в России применяется полицейскими крайне редко, так как многие из них опасаются обвинений в превышении должностных полномочий. В США такая проблема отсутствует.
В Америке граждане прекрасно понимают, что если они не будут подчиняться, то будет применено оружие. Это ограничивает их действия. У нас же гражданин знает, что ему дадут максимум условный срок за неповиновение, - цитирует Nation News слова эксперта.
В этой связи юрист поддерживает законопроект о расширении полномочий. По его словам, если нарушители будут знать, что по ним могут открыть огонь, они будут более склонны подчиниться требованиям правоохранителей.
Также эксперт указал, что с расширением полномочий требование обосновать применение табельного оружия никуда не делось. А для решения спорных ситуаций юрист предлагает оснастить копов видеорегистраторами, как в США.
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