«В среднем увеличится на тысячу рублей»: в Совфеде рассказали о размере индексации пенсий в 2021 году

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 6,3% — в среднем на 1 тыс. рублей. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Как ранее сообщали в Минтруде, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 17 443 рубля. Бибикова также рассказала об индексации примерно на 2,6% социальных пенсий и на 3,8% ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам, в том числе выплаты по старости, будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — напомнила сенатор.

«Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7—3,8%. То есть пенсия в среднем увеличится на 1 тыс. рублей», — сказала Бибикова.

Также сенатор сообщила, что с 1 февраля на 3,8% будут увеличены ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Для этих групп граждан размер индексации определяется, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

«С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6%, но показатель ещё может быть скорректирован», — добавила Бибикова.

Ранее в пресс-службе Министерства труда РФ сообщали, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. В общей сложности на эти цели будет направлено 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд — на ряд других выплат по линии ПФР. Всего ведомство обеспечит выплаты 43 млн человек.

Кроме того, в июле в Минтруде подчёркивали, что в 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

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Вместе с тем к 1 января 2021 года должен завершиться перевод граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты, на карты национальной платёжной системы МИР.

«С 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов — получателей пенсий и иных социальных выплат, операции по которым осуществляются только с использованием карт МИР», — говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ.

Переход на карты МИР начался с 2017 года по требованию Федерального закона «О национальной платёжной системе». При этом завершиться этот процесс должен был 1 июля 2020-го, однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране этот срок был продлён Банком России сначала до 1 октября, а затем до 31 декабря 2020 года.

«Большинство пенсионеров переведены на карты МИР и уже ими пользуются. Тем не менее часть пенсионеров по каким-то причинам эти карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства», — поясняла директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

Индексация для работающих пенсионеров

Добавим, что индексация пенсий работающих пенсионеров в России была приостановлена с 1 января 2016 года. Тогда это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале октября Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы дал кабмину поручение подготовить предложения по возобновлению индексации выплат этой категории граждан.

В ноябре Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту в связи с отсутствием решений по этому вопросу.

«Федерация независимых профсоюзов России неоднократно поднимала вопрос перед правительством РФ о необходимости восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам. К сожалению, до настоящего времени этот вопрос не нашёл положительного решения», — говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова.

13 ноября пресс-секретарь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что данный вопрос будет обсуждаться кабинетом министров РФ.

«Вопрос всё-таки находится в ведении правительства, и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счёт», — заявил официальный представитель Кремля.