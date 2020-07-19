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В среднем четыре "шпиона" за день: Российские ВКС отпугнули от границы 32 самолёта-разведчика
19 июля 2020, 00:00 • 72 • Политика
За прошедшую неделю российские ВКС отпугнули от границы 32 самолёта-разведчика и 4 беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны России. В среднем - четыре "шпиона" за день.
Чтобы сопроводить иностранные самолёты, дежурные силы ПВО поднимали в воздух истребители. При этом все подлёты к границе контролировались российскими радиолокационными станциями, сообщает телеканал "Звезда".
Напомним, что на днях к границе РФ со стороны Балтийского и Чёрного морей приблизилось сразу несколько воздушных аппаратов НАТО - американские самолёты-разведчики Р-8А "Посейдон", RС-135 и беспилотник MQ-9А "Рипер", а также норвежский самолёт Р-3С "Орион". Навстречу им были подняты истребители Северного флота и Южного военного округа России. Они сопровождали натовские воздушные суда, пока те не удалились от российской границы.
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