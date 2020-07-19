В среднем четыре "шпиона" за день: Российские ВКС отпугнули от границы 32 самолёта-разведчика

Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было, - пояснили в ведомстве.

Чтобы сопроводить иностранные самолёты, дежурные силы ПВО поднимали в воздух истребители. При этом все подлёты к границе контролировались российскими радиолокационными станциями, сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, что на днях к границе РФ со стороны Балтийского и Чёрного морей приблизилось сразу несколько воздушных аппаратов НАТО - американские самолёты-разведчики Р-8А "Посейдон", RС-135 и беспилотник MQ-9А "Рипер", а также норвежский самолёт Р-3С "Орион". Навстречу им были подняты истребители Северного флота и Южного военного округа России. Они сопровождали натовские воздушные суда, пока те не удалились от российской границы.