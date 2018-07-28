В "Справедливой России" опровергли информацию об объединении с ЛДПР

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-служба "Справедливой России" назвала неверной интерпретацию слов председателя партии Сергея Миронова о планирующемся создании укрупненной социал-демократической партии, которые отдельные СМИ восприняли как заявление о будущем объединении справороссов с ЛДПР.

"Пресс-служба председателя партии, руководителя парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова заявляет, что планов объединения "Справедливой" и ЛДПР не существует", - указывается в релизе справороссов, поступившем в субботу в ТАСС.

По оценке пресс-службы, "сообщения некоторых СМИ о подобном объединении являются результатом неверной интерпретации слов Миронова на вчерашней пресс-конференции в Госдуме по итогам весенней сессии парламента". "Ни о каком объединении с ЛДПР Сергей Миронов не говорил", - подчеркивается в сообщении.

В пятницу на пресс-конференции с участием председателя Госдумы и лидеров четырех думских фракций по итогам весенней парламентской сессии Миронов заявил, что ему нравятся "рассуждения о необходимости перехода к двухпартийной системе" и мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что одна из таких партий "должна быть социал-демократической". В этом контексте Миронов напомнил, что именно "Справедливая Россия" является социал-демократической партией, и пообещал осенью представить "первые результаты работы по созданию мощной укрупненной партии". При этом руководитель справороссов не уточнил, о каком именно проекте идет речь. После этого в телеграм-канале Daily storm появилась информация, что Миронов не исключил, что примет предложение лидера ЛДПР об объединении партий.