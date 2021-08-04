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В споре за единство русских и украинцев поляки нашли неопровержимые аргументы в пользу Путина

04 августа 2021, 13:00  •  139 • Политика
В Польше оценили идеи из статьи президента России Владимира Путина о русском и украинском народах.
Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" вызвала дискуссии даже в Польше.
Как утверждает издание Rzeczpospolita, статья представляет интерпретацию истории Украины (а отчасти и Белоруссии), основанную на исторических трудах и учебниках времён царской и советской России. Центральным тезисом является национальное единство средневековой Руси, которое восстанавливалось после монгольского нашествия. Польское издание отмечает, что Путин осуждает большевиков за разделение России на три республики: русских, украинцев и белорусов.
Вопреки многочисленным комментариям, заявления Путина на историческую тему не следует считать полной бессмыслицей,
- цитирует "ИноСМИ" статью.
Более того, саму идею, что малороссы и великороссы - это один и тот же народ, во второй половине XVII века продвигали элиты казацкого государства. В XIX веке, в свою очередь, значительная часть образованного населения территорий современной Украины, в особенности тех, которые Польша утратила после восстания Хмельницкого, причисляла себя одновременно и к малороссам, и к русским,
- говорится в статье. Авторы напоминают, что даже в Галиции москвофильское течение было сильнее, чем украинское.
Авторы также утверждают, что статья Путина о единстве народов означает, что в России считают своими все территории Украины. Путин также выступает в качестве "защитника существующего в его воображении "всерусского" народа, российского государства, которому угрожают поползновения Запада, стремящегося сделать из Украины "анти-Россию".
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, почему статья Владимира Путина по "украинскому вопросу" и письмо Патриарха Кирилла семье русского мальчика, пострадавшего в Киргизии, находятся "в одной канве".

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