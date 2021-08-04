В споре за единство русских и украинцев поляки нашли неопровержимые аргументы в пользу Путина

В Польше оценили идеи из статьи президента России Владимира Путина о русском и украинском народах.

Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" вызвала дискуссии даже в Польше.

Как утверждает издание Rzeczpospolita, статья представляет интерпретацию истории Украины (а отчасти и Белоруссии), основанную на исторических трудах и учебниках времён царской и советской России. Центральным тезисом является национальное единство средневековой Руси, которое восстанавливалось после монгольского нашествия. Польское издание отмечает, что Путин осуждает большевиков за разделение России на три республики: русских, украинцев и белорусов.

Вопреки многочисленным комментариям, заявления Путина на историческую тему не следует считать полной бессмыслицей,

- цитирует "ИноСМИ" статью.

Более того, саму идею, что малороссы и великороссы - это один и тот же народ, во второй половине XVII века продвигали элиты казацкого государства. В XIX веке, в свою очередь, значительная часть образованного населения территорий современной Украины, в особенности тех, которые Польша утратила после восстания Хмельницкого, причисляла себя одновременно и к малороссам, и к русским,

- говорится в статье. Авторы напоминают, что даже в Галиции москвофильское течение было сильнее, чем украинское.

Авторы также утверждают, что статья Путина о единстве народов означает, что в России считают своими все территории Украины. Путин также выступает в качестве "защитника существующего в его воображении "всерусского" народа, российского государства, которому угрожают поползновения Запада, стремящегося сделать из Украины "анти-Россию".

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, почему статья Владимира Путина по "украинскому вопросу" и письмо Патриарха Кирилла семье русского мальчика, пострадавшего в Киргизии, находятся "в одной канве".